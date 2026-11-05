Detenido en Vallecas tras apuñalar a un hombre y guardar más de 40 armas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de la muerte de otro al que atacó con un arma blanca en plena calle en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. La agresión se produjo a principios de septiembre y, según las pesquisas, estaría relacionada con un enfrentamiento previo entre el arrestado y un amigo del fallecido. El sospechoso ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Los hechos tuvieron lugar la noche del 6 de septiembre en el barrio de Palomeras Sureste, concretamente en el cruce de la avenida de la Albufera con la calle Fuengirola. Hasta allí se desplazaron los servicios de emergencia, que encontraron a un hombre de 49 años con una grave herida abdominal que le había provocado una evisceración —salida de los órganos abdominales—. Pese a la asistencia recibida, falleció al día siguiente.

La investigación quedó en manos del Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, cuyos agentes consiguieron identificar al presunto autor. Según ha informado la Policía Nacional, el sospechoso vivía en un inmueble situado a unos 80 metros del punto donde se produjo la agresión.

Dos registros y más de 40 armas blancas

Las pesquisas incluyeron la toma de declaración a varios testigos que habían presenciado el ataque. Aunque ninguno pudo reconocer directamente al responsable, sus testimonios orientaron a los investigadores hacia un joven de la zona. También resultó determinante el análisis de distintos objetos localizados en el escenario de los hechos, que permitió avanzar en la investigación y reducir el número de posibles domicilios del sospechoso.

Las vigilancias policiales posteriores permitieron averiguar que el investigado utilizaba dos viviendas ubicadas en la misma planta de un edificio próximo al lugar del homicidio. Para acceder a ambos inmuebles, los agentes solicitaron la correspondiente autorización judicial.

El operativo se desarrolló el pasado 21 de octubre con la participación de efectivos del Grupo de Homicidios y de la Comisaría de Puente de Vallecas. Durante los registros se incautaron tres teléfonos móviles, varias prendas de vestir con restos de sangre y más de 40 armas blancas prohibidas.

Finalmente, los investigadores determinaron que el ataque podría estar motivado por un enfrentamiento anterior entre el detenido y un amigo de la víctima. El arrestado ha sido puesto a disposición judicial y ha ingresado en prisión provisional.