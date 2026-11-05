Dónde ver el trofeo de la Super Bowl y disfrutar gratis de la NFL este fin de semana en Madrid

La NFL regresa a la capital por segundo año consecutivo con un partido de temporada regular y una programación especial que llevará el fútbol americano mucho más allá del Santiago Bernabéu. La cita será este domingo, 8 de noviembre, con los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons como protagonistas, pero la ciudad ya empieza a calentar motores.

La explanada del Palacio de Cibeles ya luce tres cascos gigantes de la National Football League: dos representan a los equipos que disputarán el encuentro y el tercero homenajea a Madrid como ciudad anfitriona. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha descubierto esta mañana los cascos acompañado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea.

Durante el acto, Almeida ha celebrado que la competición haya elegido de nuevo Madrid después del "éxito increíble" de la edición anterior. Para el alcalde, repetir esta experiencia supone volver a disfrutar de "un evento deportivo único" y dar otro paso para situar a la capital "como una de las grandes capitales mundiales del deporte".

Almeida ha destacado el "retorno económico directo e indirecto importante" que supone acoger una cita de estas características y ha expresado su intención de seguir creciendo tanto en visitantes como en repercusión económica y proyección internacional.

🏈 La NFL vuelve a Madrid con el partido Bengals-Falcons este domingo, 8 de noviembre 📍 Actividades temáticas los días 6 y 7 en la plaza de España y Casa de las Alhajas El alcalde @AlmeidaPP_ ha visitado los cascos gigantes instalados en Cibeles 👉 https://t.co/ICdO5mSSLi pic.twitter.com/56Vy3FL7b9 — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) November 4, 2026

Más eventos este fin de semana

Quienes quieran acercarse a la NFL sin necesidad de esperar al domingo tendrán varias oportunidades. Los días 6 y 7 de noviembre, la plaza de España se convertirá en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados con NFL Experience Madrid, que abrirá sus puertas de 10:00 a 19:00 horas.

La propuesta incluye experiencias interactivas para conocer mejor este deporte, un campo de flag football y actividades con clubes deportivos. También habrá leyendas de la NFL, animadoras, mascotas de los equipos participantes y actuaciones musicales.

A pocos minutos de allí, la Casa de las Alhajas, en la plaza de San Martín, acogerá otra de las grandes propuestas de la semana: NFL House Madrid Created with Adobe. El espacio estará abierto ambos días, de 12:00 a 20:00 horas, y permitirá contemplar de cerca el trofeo Vince Lombardi, el premio que recibe el campeón de la Super Bowl, además de una colección de 60 anillos de campeones.

La experiencia también contará con actividades interactivas en las que se mezclan deporte, tecnología y creatividad. Tanto esta iniciativa como la de plaza de España serán gratuitas, aunque será necesario inscribirse previamente a través de la aplicación NFL OnePass.

La programación se completará con la apertura de la tienda oficial NFL Shop en el Santiago Bernabéu. Estará disponible del 5 al 9 de noviembre y ofrecerá productos de los equipos que se enfrentan este domingo, además de colecciones exclusivas creadas con motivo del 2026 NFL Madrid Game.