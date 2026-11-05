Francisco Martín vuelve a Tragsa un día después de dejar la Delegación del Gobierno en Madrid

Francisco Martín Aguirre ha regresado a la empresa pública Tragsa apenas 24 horas después de que el Consejo de Ministros aprobara su cese como delegado del Gobierno en Madrid. El que fuera uno de los principales representantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez en sus enfrentamientos con Isabel Díaz Ayuso ha encontrado trabajo de nuevo en la compañía estatal en la que trabajó durante años antes de dar el salto a Moncloa.

Según ha publicado El Mundo, Martín se ha reincorporado a Tragsa y lleva aproximadamente una semana adscrito a la Subdirección de Actuaciones Internacionales. Por el momento, no se le ha visto en las oficinas, según fuentes internas de la empresa consultadas por el periódico.

El exdelegado ha vuelto a la sociedad pública con la categoría de técnico superior, un puesto alejado de las responsabilidades directivas que llegó a desempeñar en la empresa. Su nueva área de trabajo, no obstante, le resulta conocida: hace más de una década dirigió desde allí un proyecto de reconstrucción civil en la provincia afgana de Badghis.

Su salida de la Delegación

Martín presentó su dimisión el domingo 25 de octubre, en plena polémica por la gestión de la acampada por la vivienda que llevaba entonces un mes instalada en la Puerta del Sol. El Consejo de Ministros aprobó su cese al día siguiente. Su marcha puso fin a una etapa marcada por los continuos enfrentamientos con el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Ambos rompieron todo contacto con el delegado del Gobierno en marzo de 2025, después de una sucesión de choques políticos que incluyeron episodios como el apagón y el final de la Vuelta Ciclista a España. Su salida llegó también después de que el PSOE lo dejara fuera de las listas al Congreso y al Senado para las elecciones del 29 de noviembre.

La trayectoria de Martín está estrechamente ligada al PSOE y al actual presidente del Gobierno. En 2017 se puso al frente de Bancal de Rosas, la plataforma que organizó el crowdfunding con el que Pedro Sánchez financió su campaña para recuperar el liderazgo del partido y regresar a la Secretaría General. Aquella operación, conocida por la campaña del Peugeot 407, terminó con la victoria de Sánchez en las primarias socialistas.

Antes de su desembarco en Moncloa, Martín había desarrollado buena parte de su carrera profesional en Tragsa. Se incorporó a la compañía en 2007, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y en 2011 pasó a dirigir el gabinete de la presidencia del grupo, entonces bajo la dirección de María Luisa Graña. Tras la llegada del PP al Gobierno, continuó en la empresa, aunque apartado de aquel puesto y destinado al área internacional.

Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid, Martín también había trabajado como asesor en formación de Medio Ambiente y Cambio Climático en el Congreso en 2009. Durante su etapa como delegado del Gobierno, iniciada en 2023, mantuvo además contacto con Tragsa y acudió habitualmente a actos institucionales de la compañía.