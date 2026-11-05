"Hijos de puta": así ha sido la bronca en la Asamblea de Madrid con el PSOE señalando a Vox como "herederos de Hitler"

Duelo dialéctico de altura durante el pleno desarrollado en la Asamblea de Madrid. Entiendo que tras haber leído el titular no hace falta explicar la ironía. Y comprendo, eso sí, la necesidad de un contexto.

El diputado socialista Daniel Rubio decidía que para preguntar sobre las cuentas de 2027 lo mejor era empezar con un mensaje conciliador en línea con la campaña basada en la fuerza del amor. Así, ha afirmado que Vox son "los herederos políticos de Hitler, de Franco y Mussolini", por lo que "se califica por sí solo" que dicho partido se refiera al PSOE como "organización criminal".

Superado el trance histórico, Rubio ha procedido con admirable naturalidad a preguntarle a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, si los presupuestos madrileños "mejorarán los servicios públicos". Estas son las prioridades. Saquen ustedes las conclusiones.

El caso es que como las bancadas del PSOE-M y de Vox están pegadas la una a la otra en el hemiciclo, la chispa ha prendido incluso más de lo previsto. Mientras Albert intentaba armar su discurso sobre partidas y previsiones económicas, los diputados de uno y otro lado se han enzarzado en un cruce de reproches que ha terminado con la paciencia de la consejera. "Son unos pedazo de maleducados", ha manifestado repetidamente, y visiblemente molesta.

Para no quedarse atrás en el viaje al pasado, la diputada de Vox Ana Cuartero ha pedido la palabra por alusiones. Y tirando de hemeroteca comunitaria, ha recordado que su grupo respaldó la famosa resolución del Parlamento Europeo de 2019 que condena las atrocidades del totalitarismo en el Viejo Continente, para luego devolver el dardo con el correspondiente rebote ideológico. "No vamos a tolerar que se nos diga que somos herederos del nazismo, sobre todo por parte de aquellos que sí son herederos del comunismo", ha sentenciado Cuartero.

"Nos han llamado hijos de puta"

Podrían pensar que con este cruce de acusaciones con tintes históricos se habría puesto fin a la revuelta. Pero el diputado socialista ha querido aprovechar su cuota de protagonismo y pedía también al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, que le concediera el turno de palabra. Este se mostraba reacio y preguntaba el motivo. Ya en pie, Daniel Rubio afirmaba: "Nos han llamado hijos de puta". El insulto se habría producido en el fragor de la batalla, no habiendo sido captado por los micrófonos de la Cámara regional. "¿Cuál es la ofensa?", ha preguntado una y otra vez el presidente de la Asamblea. "Hombre, me han ofendido cuando a mis compañeros los llaman hijos de puta". Llegados a este extremo, Ossorio ha resuelto la trifulca denegando la petición del socialista: "No tiene la palabra".

Otro éxito del diálogo político y la cortesía parlamentaria en la Asamblea.