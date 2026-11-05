La futura Ciudad de la Salud da un paso más: Madrid destinará ahora 766 millones

La Comunidad de Madrid destinará 766,4 millones de euros a las obras de las dos primeras fases de la transformación del Hospital público Universitario La Paz, que formará parte de la futura Ciudad de la Salud. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy esta inversión para la renovación de las instalaciones del complejo sanitario.

La hoja de ruta diseñada por la administración regional divide esta etapa en dos grandes actuaciones constructivas. La primera de ellas se centrará en levantar una torre de hospitalización para pacientes adultos y un edificio de servicios centrales que agrupará la tecnología de diagnóstico y tratamiento. Una vez operativas estas infraestructuras, la segunda fase dará paso al derribo de los pabellones General y de Traumatología para erigir en su parcela el área de consultas externas y el nuevo módulo materno-infantil.

🏥 La Comunidad de Madrid destinará cerca de 767 millones de euros a las dos primeras fases de la futura Ciudad de la Salud. ✅ El #ConsejodeGobierno ha autorizado las obras de las nuevas torres de hospitalización de adultos y materno-infantil del @HospiLaPaz. +Info:… pic.twitter.com/5eORzAODoV — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) November 4, 2026

El calendario oficial fija el inicio de estas obras para el segundo trimestre de 2027, con un periodo de ejecución estimado en ocho años (96 meses). La estrategia técnica busca minimizar el impacto en la actividad médica habitual: los trabajos se desarrollarán de forma escalonada, inaugurando las nuevas torres de manera previa a los derribos para trasladar los servicios paulatinamente y asegurar la continuidad asistencial en todo momento.

Actualmente, el complejo termina los trabajos de la denominada "fase cero". Con el punto limpio provisional ya operativo, las labores de acondicionamiento del terreno y excavación para la galería de instalaciones, el Edificio Industrial y la unidad de Protonterapia concluirán a finales de noviembre para iniciar de inmediato la cimentación.

Una vez completadas todas sus etapas, la Ciudad de la Salud alcanzará una inversión total de 1.000 millones de euros y superará los 550.000 metros cuadrados, duplicando la superficie actual del hospital. El nuevo espacio integrará la asistencia sanitaria con la docencia y la investigación junto a la Universidad Autónoma de Madrid, e incluirá equipamiento tecnológico avanzado como quirófanos robóticos, un Centro Integral de Cáncer Pediátrico y una capacidad asistencial de 1.140 camas y casi 700 puestos distribuidos entre Urgencias, Cuidados Intensivos y Hospital de Día.