La sexta delegada de Sánchez en Madrid inicia el deshielo con Ayuso y ensaya un cambio de rumbo

Ocurrió durante la gestión del peor incendio en la historia de la Comunidad de Madrid de este pasado verano y por el que el Gobierno tomó el mando al declarar la emergencia de interés nacional. Un hilo de colaboración se extendió desde la Delegación a la Comunidad de Madrid.

Fue entonces cuando desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso percibieron algo distinto en Pilar Trinidad, en aquel momento subdelegada; es decir, número dos en la institución que hasta finales del mes pasado dirigía Francisco Martín.

Esas sensaciones se han transformado en certezas desde que Trinidad Núñez, de 54 años, tomó el mando en sustitución del dimitido Martín Aguirre. Su designación, propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sitúa al frente de la institución a una jurista con una amplia trayectoria académica, especializada en Derecho Internacional y Derechos Humanos, y con experiencia tanto en la universidad pública como en distintos departamentos ministeriales.

Una de sus primeras medidas ha sido toda una declaración de intenciones, tanto por el fondo como por la forma: el tan ansiado desalojo de la Puerta del Sol. Y lo ha hecho, además, informando puntualmente de ello al Ejecutivo madrileño. Tan puntual como que a las 3:00 de la madrugada del lunes al martes, una hora antes de que se iniciara la operación policial, Pilar Trinidad escribió un mensaje al consejero de Presidencia madrileño informándole del operativo para poner fin a la acampada antes del amanecer.

Esta vuelta a la normalidad entre las dos instituciones tuvo como colofón la reunión celebrada este miércoles en la Real Casa de Correos entre la presidenta y la delegada. Una imagen que no se veía en Sol desde que Francisco Martín accedió al cargo, en abril de 2023. El encuentro, que tuvo lugar a instancias de Díaz Ayuso, se prolongó durante unos cuarenta minutos y básicamente sirvió para hacer balance de estos 38 días.

Todavía es pronto para concluir el impacto económico que esta protesta ha tenido, pero en la Comunidad de Madrid ya han cifrado el negativo balance que ha supuesto para Metro: 750.000 euros, teniendo en cuenta los menores ingresos por la pérdida de 494.000 viajeros y los mayores gastos en concepto de refuerzo de seguridad y limpieza, principalmente.

Así lo anunció después en rueda de prensa el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, que adelantó que iniciarán un procedimiento de responsabilidad patrimonial para reclamar a la Delegación del Gobierno "los gastos en los que ha incurrido tras la acampada ilegal". Esto mismo se lo comunicó la presidenta a la delegada en la reunión celebrada minutos antes, así como la necesidad de dotar de más medios a la Policía y Guardia Civil.

La Comunidad de Madrid baraja, en este sentido, la posibilidad de respaldar a los comerciantes, que han cifrado sus pérdidas en unos 30 millones, en las medidas judiciales que vayan a emprender. En el mismo sentido, se expresó el alcalde José Luis Martínez Almeida, que confirmó que el Ayuntamiento está trabajando con los comercios para ver de qué manera pueden compensar estas pérdidas. "Estamos viendo las diferentes fórmulas que se pueden utilizar", señaló.

"Yo si fuera los comerciantes le pondría una querella al exdelegado del Gobierno", dijo también Almeida, que informó asimismo que el Consistorio, por su parte, continúa preparando la suya. "El delegado del Gobierno tiene que responder penalmente por los gastos, los daños y por todo lo que ha habido en la Puerta del Sol. Serán nuestros servicios jurídicos quienes cuantifiquen de manera documentada y lo presentaremos en el juzgado".

Almeida también se refirió a este cambio en las relaciones institucionales y avanzó una reunión por su parte con Pilar Trinidad, ya que hay cuestiones que no pueden esperar a la celebración de las elecciones, según dijo. "La nueva delegada ha tenido una actitud diferente, que nosotros agradecemos, que permite retomar un marco institucional que de ninguna manera se tuvo que perder; las instituciones hay que respetarlas, sea quien sea la persona que las ocupe".

"Agradecemos a la delegada que ayer diera esa instrucción para el desalojo de la Puerta del Sol, también que haya acudido hoy a una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid en un encuentro que se ha celebrado de manera muy cordial entre ambas partes, donde también hemos mostrado nuestra voluntad de colaborar", proclamó públicamente el consejero madrileño de Presidencia. "Esperamos que con Pilar Trinidad como delegada del Gobierno deje esa delegación de estar ocupada por el sanchismo y que se ocupe de los madrileños y de respetar al resto de instituciones públicas de la región".

Desde el Ejecutivo madrileño sitúan su actuación en Sol como el inicio del cambio. "El cambio de actitud se ve desde el mismo momento que 38 días después esta nueva delegada, a los pocos días de tomar posesión, ha procedido al desalojo. Ese es el mejor ejemplo", señaló Martín. A partir de ahora el Gobierno de Ayuso, que ya avanzó que pasará a Pilar Trinidad la factura total de la acampada, espera que se restablezca la relación institucional normal entre ambas. "Que la Delegación del Gobierno vuelva a recuperar la normalidad y sea la Delegación de todos".

Pilar Trinidad es la sexta delegada del Gobierno desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia por primera vez en 2018. Desde entonces han pasado por el cargo: José Manuel Rodríguez Uribes (junio 2018–abril 2019); María Paz García Vera (abril 2019–febrero 2020); José Manuel Franco (febrero 2020–marzo 2021); Mercedes González Fernández (marzo 2021—abril 2023); Francisco Martín Aguirre (marzo 2023–octubre 2026); María Pilar Trinidad Núñez (octubre 2026–presente). "Esta alta rotación de delegados, la sexta en tan solo ocho años, no parece un dato muy razonable", opinó Almeida.