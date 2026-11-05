Los sindicatos burlan la seguridad y se encierran en la Consejería de Educación, "secuestrando un edificio oficial"

Varios miembros del comité de huelga se han encerrado este jueves en la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, situada en la calle Santa Hortensia de Madrid, para reclamar una reunión urgente con la consejera Mercedes Zarzalejo.

Los representantes sindicales han registrado un escrito en el que solicitan formalmente ese encuentro y exigen lo que califican de "negociación real" sobre sus reivindicaciones laborales. Desde CCOO han reclamado que Zarzalejo se siente a negociar de forma inmediata las condiciones de trabajo del profesorado, especialmente las relativas a los horarios.

La acción ha contado con el respaldo de decenas de docentes concentrados a las puertas del edificio, a los que se han sumado miembros del Sindicato de Estudiantes. La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo de seguridad en las inmediaciones de la sede administrativa.

El Comité de Huelga de docentes en Madrid se encierra en Santa Hortensia exigiendo que la consejera Mercedes Zarzalejo se siente a negociar. En la entrada somos muchas apoyando la acción. Por la educación pública. Por nuestros derechos. pic.twitter.com/VmCPaIINbx — Sindicato de Estudiantes (@SindicaEstudian) November 5, 2026

Pese a reclamar una reunión con la Consejería, los convocantes mantienen su calendario de movilizaciones y no contemplan desconvocar la huelga indefinida que afecta a la enseñanza pública no universitaria desde el pasado 14 de octubre.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha pronunciado sobre la protesta y ha defendido que, aunque la huelga es un derecho, las actuaciones de los manifestantes no pueden ampararse en él. "La protesta es un derecho. El vandalismo es delito", ha escrito. Además, ha cuestionado la representatividad de los participantes: "Y no, no son 'docentes'. Son correas de transmisión del Gobierno".

La protesta es un derecho. El vandalismo es delito. Y no, no son "docentes". Son correas de transmisión del Gobierno. https://t.co/98oDFkC6Qv — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 5, 2026

Por su parte, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha cargado contra los métodos empleados por los huelguistas y ha distinguido entre el derecho a secundar un paro y las acciones que, a su juicio, están protagonizando algunos manifestantes. "Eso no es ejercer el derecho de huelga, eso es ejercer la delincuencia y sí, las prácticas mafiosas", ha afirmado.

Zarzalejo ha citado los cortes de carreteras, la irrupción en el plató de Telemadrid y el encierro en la sede de la Consejería, además de denunciar que los participantes han amedrentado y amenazado a empleados públicos. "Ejercer un derecho legítimo como la huelga no es secuestrar un edificio oficial regional".

Las reivindicaciones de los docentes

Los profesores reclaman una reducción del horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y Formación Profesional y a 22 en Primaria. También exigen bajar las ratios de alumnos por aula y reforzar los equipos de orientación y atención a la diversidad.

Entre sus demandas figuran además medidas contra la segregación, la recuperación de las aulas de enlace y la eliminación del actual modelo de bilingüismo. En el apartado salarial, los docentes piden una subida de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad para los profesionales de Educación Especial.

🚨 ¡BASTA DE REPRESIÓN CONTRA EL PROFESORADO! ✊💚 ¡SOMOS DOCENTES, NO DELINCUENTES! pic.twitter.com/h5Z76aJ3wJ — Educación CCOO Madrid (@CCOOEducaMa) November 5, 2026

Cortes en la A-42 e irrupción en Telemadrid

El encierro de este jueves llega después de otras acciones de protesta protagonizadas por los docentes durante esta semana. El pasado martes 3 de noviembre, más de un centenar de profesores cortaron durante unos 40 minutos la A-42, a la altura del Puente de Praga, en plena hora punta. Los manifestantes, vestidos con las camisetas verdes de las movilizaciones educativas, interrumpieron la circulación para exigir a la consejera Mercedes Zarzalejo que abriera una negociación sobre sus reivindicaciones. La protesta terminó con la retirada pacífica de los docentes tras la llegada de efectivos de la Policía Municipal y de la Policía Nacional.

Ese mismo día, por la tarde, otros cuatro individuos que aseguraron ser profesores irrumpieron en el plató de La Tarde de Telemadrid, el programa presentado por Christian Gálvez. Interrumpieron en directo el espacio para denunciar la falta de atención de la Consejería a sus demandas. "Hemos venido a visitaros a Telemadrid porque la consejera no nos está prestando atención y a ver si nos presta un poco de atención", dijeron ante las cámaras.

También practicaron un escrache contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso y cancelaron un acto de la consejera en un instituto de Vallecas.