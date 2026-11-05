Trece heridos en el accidente de Urda siguen hospitalizados en Madrid, uno de ellos en la UCI

Trece de las personas heridas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) continúan ingresadas en hospitales de la Comunidad de Madrid, una de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Ramón y Cajal. Así lo recoge el último balance difundido este jueves por el Gobierno regional, que mantiene a otros doce afectados repartidos por distintos centros sanitarios madrileños.

En concreto, además del paciente que permanece en la UCI del Ramón y Cajal, hay dos heridos ingresados en el Hospital 12 de Octubre y otros dos en la Fundación Jiménez Díaz. El resto se encuentran en los hospitales de Getafe, Infanta Sofía, La Princesa, Clínico, Torrejón, Gregorio Marañón y Gómez Ulla, con un paciente en cada uno de ellos.

El accidente se produjo el miércoles de la semana pasada en el municipio toledano de Urda, cuando un tren de alta velocidad de Renfe impactó contra otro convoy de Iryo que se encontraba detenido en la vía. El siniestro dejó un balance provisional de 69 fallecidos, además de cerca de un centenar de heridos.

Las 69 víctimas mortales ya han sido identificadas

Las autoridades han completado la identificación de las 69 personas fallecidas en el accidente, según los datos comunicados este lunes por el Centro Integrado de Datos (CID), el organismo encargado de centralizar y difundir las cifras oficiales de víctimas. Todas las familias han recibido ya la notificación correspondiente y, en el caso de los fallecidos extranjeros, también se ha informado a las oficinas consulares de sus países.

Del total de víctimas mortales, 54 eran españolas y 15 tenían otras nacionalidades. Entre estas últimas había cuatro estadounidenses, dos australianas, dos japonesas y ciudadanos de Argentina, Canadá, República Checa, Francia, México, Portugal y Túnez. Por sexo, el balance recoge 40 hombres y 29 mujeres, todos ellos mayores de edad.

Para completar las identificaciones, los equipos forenses recurrieron a dos procedimientos. En 56 casos se utilizaron las huellas dactilares, mientras que los otros 13 se resolvieron mediante análisis de ADN. El dispositivo, desplegado desde el pasado miércoles, contó con la participación de más de 60 profesionales, entre médicos forenses, técnicos de autopsia, especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y agentes de la Guardia Civil.

Por otro lado, este lunes concluyeron los trabajos de retirada de los vagones siniestrados, una vez finalizadas las actuaciones necesarias en la zona del accidente.