Tres familias denuncian a un colegio de Majadahonda por presuntas humillaciones a alumnos: uno de ellos se suicidió

Tres familias han presentado una denuncia contra el colegio San Jaime de Majadahonda, su anterior director y una profesora por presuntos episodios de humillaciones, vejaciones y castigos que consideran desproporcionados. Entre los casos incluidos en el escrito figura el de un adolescente de 14 años que falleció el pasado 29 de marzo, después de permanecer 44 días ingresado tras precipitarse desde un puente de la M-50.

Sus padres quieren que la Justicia investigue si el trato que, según denuncian, recibía en el colegio pudo tener alguna relación con lo ocurrido. La denuncia, presentada por el abogado Ignacio Gordillo, solicita la apertura de diligencias previas por un presunto delito contra la integridad moral. Por el momento, se trata de acusaciones que deberán investigarse y cuya relación con el fallecimiento no está acreditada.

Según el relato de la familia, durante el curso 2025/2026 el menor habría sufrido llamadas de atención, reprimendas y humillaciones delante de sus compañeros, además de expulsiones reiteradas del aula y sanciones que consideran excesivas. También habría sido señalado como responsable habitual de los incidentes que se producían en clase e incluso acusado de hacer bullying a alumnos más pequeños. Sin embargo, sus progenitores aseguran que la propia tutora les trasladó posteriormente que no consideraba que el adolescente hubiera acosado a otros estudiantes.

Los padres sostienen que lo ocurrido no fue un episodio puntual. En el escrito hablan de una dinámica prolongada que habría afectado también a otros alumnos y aseguran que existen compañeros y trabajadores del propio centro que podrían aportar su testimonio.

Precisamente uno de los episodios en los que más se detiene la denuncia tuvo lugar el 12 de febrero, apenas unas horas antes de que el adolescente se precipitara desde el puente de la M-50, durante la madrugada del día 13. Según la versión de sus padres, varios compañeros le lanzaron un balón y, después de lo ocurrido, el menor recibió una reprimenda y tuvo que redactar un escrito explicando el incidente.

Tras la caída, fue trasladado a un hospital, donde permaneció ingresado durante 44 días. Finalmente, falleció el 29 de marzo.

La familia aporta también un informe de su psicóloga, fechado el 10 de julio y elaborado a partir de las sesiones mantenidas con el menor antes de los hechos de febrero. Según recoge la denuncia, el documento describía un malestar vinculado al entorno escolar y un "efecto muy limitante en su desarrollo psicoemocional".

El escrito recoge además la reacción de sus compañeros tras lo sucedido. Los alumnos habrían mostrado abiertamente su descontento con el colegio y reprochado a la profesora denunciada su responsabilidad en lo ocurrido. Según la denuncia, la docente les pidió que escribieran lo que pensaban de ella para trasladárselo al director. Los estudiantes redactaron cuatro folios de quejas cuyo destino, según las familias, se desconoce.

Otros dos antiguos alumnos denuncian situaciones similares

La denuncia no se limita al caso del adolescente fallecido. También incorpora los testimonios de otras dos familias que aseguran que sus hijos sufrieron actuaciones similares durante su etapa en el San Jaime.

En uno de estos casos, los padres denuncian la acumulación de partes disciplinarios y expulsiones. Además, el expediente abierto al alumno fue anulado por la Administración educativa el 1 de abril de 2025, después de apreciar irregularidades, entre ellas la vulneración de garantías del procedimiento.

La otra familia denuncia comentarios despectivos y medidas disciplinarias que considera injustificadas. En este caso, la Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste anuló el 1 de junio de 2026 un expediente abierto por el colegio al detectar defectos formales que habían provocado indefensión al estudiante.

Sus padres aseguran que habían trasladado previamente sus quejas tanto a la dirección del centro como a la Inspección Educativa. También aportan un informe de atención psiquiátrica que, según el escrito judicial, recoge un malestar continuado relacionado con su permanencia en el colegio y una mejoría durante los fines de semana y las vacaciones.

Las tres familias consideran que los episodios responden a una pauta de actuación hacia determinados estudiantes y sostienen que la dirección del centro conocía las quejas sin adoptar medidas suficientes para evitar que se repitieran.

Ahora, piden que se tome declaración como investigados al representante legal de la sociedad titular del colegio, al anterior director y a la profesora señalada. También solicitan que declaren los padres, docentes, coordinadores y otros posibles testigos.

Entre las pruebas que reclaman figuran los expedientes académicos y disciplinarios de los alumnos, los partes de incidencias, las comunicaciones internas y las actas del Consejo Escolar, además de la documentación relacionada con los episodios de enero y febrero de 2026. También quieren incorporar los informes psicológicos y médicos de los menores y escuchar a los profesionales que los atendieron.

En relación con el fallecimiento del adolescente, los padres piden recuperar las actuaciones judiciales abiertas tras su muerte, que se encuentran en archivo provisional, para que puedan examinarse junto a los hechos denunciados ahora.

Por su parte, el colegio San Jaime, que actualmente cuenta con un nuevo director, ha declinado hacer declaraciones a Europa Press después de que la agencia se pusiera en contacto con el centro para conocer su versión de los hechos.