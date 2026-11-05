Pedro Sánchez recibió una encuesta del CIS el pasado fin de semana que hundía al PSOE por debajo de la barrera psicológica de los 100 escaños: hasta los 93-95, según informa este jueves El Confidencial. A pesar de ello, y según también esta información, el presidente del Gobierno había decidido que Óscar Puente debía continuar, aun cuando la presión interna y externa de sus socios iba en aumento, pues todavía reportaba más beneficios que perjuicios.

No le costó tanto al jefe del Ejecutivo aceptar la dimisión de Montse Mínguez, que recordemos era la portavoz de la campaña de los socialistas. Una campaña que giraba en torno a la problemática de la vivienda hasta que les explotaron en la cara los negocios inmobiliarios de su pareja, infinitamente menos dañinos, en cuanto a víctimas se refiere. A la vista de estos hechos y de su distinta manera de actuar en ambos casos bien podría deducirse que la opinión que de sus propios votantes tiene Sánchez no debe ser muy positiva.

Finalmente, Puente dimitió. Lo hizo el martes por la noche tras horas de declaración en la Diputación Permanente del Congreso. "Ni se te ocurra. No lo hagas", dicen que le dijo el presidente cuando se enteró. Pero lo hizo. Lo hizo después de culpar al operario del centro de control de Atocha, después de que se filtraran unos audios a las pocas horas del accidente para reforzar esa inculpación. Unos audios que quien los filtró sólo podía conocerlos por razón de su cargo.

Pero los socialistas respiraron. "Ahora podemos salir a la calle con dignidad, estábamos muy jodidos", cuentan a El Mundo. "No somos lo mismo", comenzaron a replicar por las redes sociales. Comparaban así la dimisión de Puente con el tardío cese de Carlos Mazón, olvidándose de que el ministro no dimitió tras el accidente de Adamuz que ocasionó 46 víctimas mortales. Sólo lo hizo cuando, tras el segundo accidente en nueve meses en Urda, la cifra aumentó hasta los 115 fallecidos y en plena campaña de unas elecciones que se celebran este mismo mes.

Pero llegó la portavoz del PSOE a la Asamblea este jueves y dio una vuelta de tuerca más pasando al choque frontal. "Se permiten ustedes el lujo de dar lecciones sobre gestión en infraestructuras. Ustedes, que redujeron un 60 por ciento la inversión ferroviaria; ustedes, que han estado a la cabeza de catástrofes como el Yak-42, el 11-M, el Prestige, la Dana y las residencias", espetó Mar Espinar.

Hubo más: "Señora Ayuso, escúcheme, el señor Puente se ha ido sin culpa jurídica, asumiendo la responsabilidad política de un país como España y dando todas las explicaciones; se ha ido roto por el dolor de las víctimas y usted sigue aquí, señora Ayuso, posiblemente con responsabilidades penales, con toda la responsabilidad política, sin haber dado ni una explicación y enfrentándose al dolor de las víctimas de las residencias", dijo. En este punto, cabe recordar que todos los procedimientos contra Isabel Díaz Ayuso en relación a las residencias durante la pandemia han sido archivados. Está por ver que ocurra lo mismo con los dos accidentes de Adamuz y Urda.

"¿Cuánto dinero están pagando los madrileños a Inda para inventar bulos contra el Gobierno?" "Ustedes han estado a la cabeza de catástrofes como el Yak42, el 11M, la Dana y las residencias". Este minuto de @espinar_mar a Ayuso👇🏼 pic.twitter.com/0FnaJgXNOs — PSOE Madrid (@psoe_m) November 5, 2026

"Señora Ayuso, las urnas les van a poner en su sitio porque la fuerza de la gente es imparable. No haga esperar a los madrileños hasta mayo porque el cambio en Madrid es imparable. Haga solo una cosa por esta comunidad que tanto le ha dado a los suyos: dimita", concluyó Espinar en su desmadrada intervención que provocó, no obstante, un chute de ánimo a los suyos que, en pie, la ovacionaron. El PP y los consejeros madrileños correspondieron a tan dantesca escena haciendo lo mismo.

Después le tocó el turno a la portavoz de Más Madrid que, integrado en Sumar, conforma la segunda pata del Gobierno central. De hecho, Álvaro Fernández Heredia [exconcejal de Más Madrid en el Ayuntamiento capitalino] es presidente de Renfe. Lejos de utilizar un tono comedido tras la tragedia, Manuela Bergerot siguió la estela marcada por la socialista para emplear su mismo argumento.

Los del Ventorro en la Dana y los de los 7.291 mayores fallecidos en residencias no van a venir a darnos lecciones. No somos lo mismo. pic.twitter.com/ru7dDVqxlT — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) November 5, 2026

Contestaría después la presidenta. "Si Mazón dimite por ser presidente y yo debería dimitir porque les da la gana… ¿Por qué no Sánchez, cuando ha habido dos tragedias en unas vías, que no ocurre ni en los países tercermundistas más subdesarrollados, dos accidentes con tantas pérdidas humanas en un año?", inquirió Ayuso a la bancada de la ultraizquierda.

"¿Por qué tenemos que dimitir los demás y no el responsable directo de quien nombra a gente que se ha gastado el dinero de esos trenes en prostitutas, en colocar amantes y en colocar activistas de partido? ¿Pero cómo pueden tener tanta cara?", les preguntó.

¿Lo público? ¿Y lo dice la mafia sindical? Ya les conocemos en Madrid. Son una banda, los caraduras de la miseria. https://t.co/JdNeQ6AYOd — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 5, 2026

"Todo lo que toca Sánchez acaba o condenado, imputado, cesado, dimitido o hundido en las urnas. ¿Irán al funeral de Toledo, irán todos aquellos que nos dan lecciones al funeral de Toledo? Claro que no porque evidentemente no todos somos iguales y mucho menos iguales a los socialistas".

Por último, intervino el portavoz popular que, pasmado, enumeró las deficiencias técnicas en el ferrocarril. Y eso a pesar, recordó, de que "Adif recibiera casi 6.000 millones de euros de fondos europeos para las infraestructuras ferroviarias". "¿No saben dónde están los trenes parados en las vías cuando el Gobierno de España recauda 1.400 millones de euros cada día? Recaudan más que nunca, gastan más que nunca y los servicios públicos funcionan peor que nunca".

▶️ Óscar Puente no dimite por dignidad o responsabilidad. Lo cesan las encuestas y las informaciones que dicen que es otro ministro corrupto aficionado a fiestas con prostitutas. 🗣️ @cdpache #PlenoAsamblea pic.twitter.com/tj6N6h2USD — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) November 5, 2026

Pero "no lo saben y los palmeros del Gobierno, como la señora Espinar, que decían que el ministro no era responsable de los accidentes ahora aplauden porque ha dimitido", dijo resaltando las contradicciones de los socialistas. "Si es digno por irse, ¿era indigno el ministro por no irse después de Adamuz, después de 46 víctimas? ¿Cuántas vidas vale la dignidad de un ministro?", inquirió Carlos Díaz Pache.

"Óscar Puente no dimite por dignidad ni responsabilidad, dimite porque lo cesan las encuestas y la información que ha recibido el presidente del Gobierno de que es otro ministro corrupto, aficionado a las fiestas con prostitutas", sentenció el popular.