Ayuso se coloca en primera línea contra la huelga general del 11N: "Es corrupción mafiosa, untan a los sindicatos"

Queda menos de una semana para la huelga general convocada por los sindicatos contra la oposición en plena campaña de las elecciones del próximo 29 de noviembre e Isabel Díaz Ayuso no piensa quedarse de brazos cruzados.

Desde hace días, pero en especial desde ayer jueves, la presidenta madrileña ha elevado el tono contra los sindicatos que llevan sometiéndola a un estrecho marcaje desde hace semanas: tres huelgas en distintos sectores – el educativo y el sanitario- con escraches de por medio y reivindicaciones imposibles que en el caso, por ejemplo, de la enseñanza no universitaria supondrían la quiebra del sistema en caso de implementarse.

Y este viernes, durante una entrevista concedida al programa de Ana Rosa en Telecinco, volvió a arremeter contra ellos, en especial contra UGT y CCOO porque buscan, dijo, "reventarlo todo" justo antes de unas elecciones internas que los sindicatos tienen en diciembre y también antes del 29N. "Ha sido convocar las elecciones y todos a la calle, a utilizarnos", dijo. "Esta huelga contra la oposición te demuestra la utilización obscena que hace del poder este gobierno con el dinero todos los españoles".

"Me parece que la huelga es corrupción mafiosa a manos de los sindicatos que ustedes untan con dinero público. 569 millones de euros han ido a tocateja a la mafia sindical de Comisiones Obreras, UGT y el resto de partidos políticos afiliados a ustedes, sindicatos políticos, que son los que quieren ahora retorcer una huelga mafiosa yendo contra el sentido común y contra los intereses de todos los españoles", espetó este jueves Ayuso a PSOE y Más Madrid.

Ambos partidos se han sumado a las distintas protestas que proliferan por la capital y ahora surfean la ola de la huelga sin ningún reparo en aparentar cierta distancia o neutralidad. "El 11N vamos a conseguir salarios dignos y topar los alquileres", escribió Manuela Bergerot en sus redes como si no llevaran gobernando nada menos que ocho años en el país. "Todos y todas a la huelga general", llamó.

El 11N vamos a conseguir salarios dignos y topar los alquileres. Todos y todas a la huelga general. pic.twitter.com/3EXugo6Yfc — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) November 6, 2026

"Si ya les conocemos todos los madrileños. Son una banda de gente que no quiere trabajar y que vive del sufrimiento de la gente que paga sus impuestos. Ocho años… los caraduras de los sindicatos, ocho años", le recordó la presidenta en la Cámara regional.