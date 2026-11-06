Cae una banda criminal tras ocho robos nocturnos en viviendas de Alcobendas mientras sus dueños dormían

La Policía Nacional ha desarticulado una peligrosa organización delictiva dedicada a cometer asaltos en domicilios habitados en Alcobendas. La operación policial se ha saldado con la detención de cuatro personas —dos varones y dos mujeres— a las que se atribuye la presunta autoría de al menos ocho robos perpetrados en poco más de dos semanas durante el pasado mes de septiembre.

La investigación arrancó en el citado mes, cuando los agentes detectaron un repunte de denuncias interpuestas por ciudadanos que habían sufrido intrusiones en sus propiedades mientras pernoctaban. Los asaltos a los inmuebles se consumaban durante la noche, empleando el método del escalo o forzando puertas y ventanas.

El grupo mantenía un reparto de funciones perfectamente definido. Los dos varones se encargaban de seleccionar y planificar los robos en zonas próximas a sus propios domicilios para refugiarse de forma inmediata tras cometerlos. Mientras uno de ellos ejecutaba las entradas en las viviendas, el segundo individuo ocultaba los objetos sustraídos en calcetines escondidos meticulosamente detrás de muebles. Posteriormente, las dos mujeres se ocupaban de la receptación y venta de los efectos robados, principalmente joyas, en locales de compraventa de oro.

Cuando alguna de las víctimas se despertaba o los sorprendía inspeccionando las estancias, el asaltante no dudaba en intimidar, amenazar e incluso emplear la violencia. En algunas ocasiones, el delincuente exigió dinero, tarjetas bancarias y las joyas que llevaban puestas las víctimas.

El operativo culminó con la interceptación y arresto de los sospechosos entre los días 24 y 25 de septiembre. Además, los agentes registraron la vivienda de los dos hombres, donde intervinieron diversas joyas, entre ellas pendientes, colgantes, anillos y relojes. Parte de los efectos recuperados ha podido ser devuelta a sus propietarios.

Tras ser puestos a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza en interior de domicilio, robo con violencia e intimidación, receptación y pertenencia a grupo criminal, se decretó el ingreso inmediato en prisión de uno de los varones.