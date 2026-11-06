La Asamblea estudia ya el expediente sancionador contra Jimena González por sugerir "prender fuego" a la sede de Ayuso

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha abierto un expediente sancionador a Jimena González, diputada de Más Madrid, por sus palabras sobre la posibilidad de que los acampados y demás manifestantes de la Puerta del Sol entrasen en la Real Casa de Correos y le prendiesen "fuego". La decisión llega después de que el PP solicitase formalmente que se investigase su intervención en el Pleno del pasado 22 de octubre, cuando la parlamentaria ironizó con esa probabilidad.

Exactamente, aquel día, González cuestionó si Isabel Díaz Ayuso prefería "la vía francesa" a la concentración "totalmente cívica y pacífica" de Sol. "A lo mejor prefiere que la gente entre en la Casa de Correos y le prenda fuego", afirmó desde la tribuna.

El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, intervino entonces para advertirle de la gravedad de sus palabras. "Creo que son en extremo graves" y "puede considerarse que incitan a la violencia", le trasladó antes de ofrecerle la posibilidad de retirarlas. González no dio marcha atrás y defendió que estaba apelando al respeto al derecho a la protesta y a la huelga: "Por supuesto que no estoy incitando a la violencia".

Ya entonces, Ossorio advirtió a la diputada de Más Madrid, que cabe recordar se embarcó en una de las flotillas de Gaza, que estudiaría la expresión por si correspondía "hacer alguna actuación".

Más tarde, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, anunció que su partido ampliaría la denuncia que ya había presentado contra Manuela Bergerot por su "no habrá paz en las calles de Madrid" para incluir también las declaraciones de González. Además, en la misma línea que Ossorio, avanzó que la Mesa analizaría si las palabras de la diputada podían dar lugar a una sanción parlamentaria. Ahora, varias semanas después, se ha conocido que ese procedimiento está en marcha.

Así, el expediente parte de un escrito de los populares y plantea una posible infracción del artículo 33.3 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. Este apartado recoge como conducta sancionable atentar contra la dignidad de la institución o contra la disciplina, el orden y la cortesía parlamentaria, incluyendo los comportamientos o expresiones que provoquen desorden.

La encargada de instruir el procedimiento será la diputada del PP María Josefa Martínez de la Fuente. Su labor será garantizar que la de Más Madrid pueda presentar sus alegaciones y ejercer su derecho de defensa antes de que se determine si corresponde imponerle alguna medida.

Entre las sanciones previstas figuran un apercibimiento o la suspensión de determinados derechos parlamentarios durante un máximo de 30 días. De aplicarse, sería la tercera de este tipo en la legislatura. Las anteriores afectaron a la entonces portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que fue suspendida 15 días sin sueldo en primavera de 2024 por votar dos veces, y al diputado de Más Madrid Pablo Padilla, sancionado con 18 días sin sueldo ese mismo otoño por simular disparar durante un Pleno.