Hito del Hospital 12 de Octubre: logra la máxima acreditación europea como centro integral de cáncer

El Hospital público 12 de Octubre de Madrid ha conseguido la acreditación europea como Centro Integral de Cáncer (Comprehensive Cancer Center), un reconocimiento concedido por la Organización Europea de Institutos de Cáncer (OECI) que lo convierte en el primer complejo sanitario público de la región en obtener esta distinción. Además, ha recibido el sello específico de Excelencia en Investigación (Research Excellence), que avala su actividad científica y lo sitúa entre los primeros centros internacionales en conseguir ambas acreditaciones.

El reconocimiento certifica la calidad de la atención oncológica que presta el hospital en todas sus dimensiones, desde la prevención y el diagnóstico hasta el tratamiento, la investigación y la formación de profesionales. El jefe del Servicio de Oncología Médica, Luis Paz-Ares, ha destacado la importancia de esta acreditación, que, según ha explicado, "acredita nuestra excelencia como centro integral de cáncer, con una particular mención a la excelencia de investigación".

El especialista ha subrayado que el 12 de Octubre se convierte así en uno de los centros pioneros de España y Europa en obtener esta calificación, en línea con el objetivo de la Unión Europea de que el 90% de los pacientes europeos con cáncer sean atendidos en instituciones de estas características en 2030. Para ello, los hospitales deben cumplir unos estándares de calidad que abarcan la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, además de someterse a una evaluación continua de sus resultados.

Paz-Ares ha insistido en que el reconocimiento no corresponde únicamente a los servicios especializados en oncología, sino al conjunto del complejo sanitario. "Esto no es un reconocimiento a un departamento, sino a todo un quehacer del hospital que tiene como uno de los focos esenciales de su atención el paciente oncológico", ha afirmado. En este trabajo participan profesionales de Oncología Médica, Radioterapia, Anatomía Patológica, Radiología, Bioquímica, Psiquiatría, Fisioterapia y los servicios quirúrgicos, entre otros.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, también ha celebrado la acreditación y ha explicado que supone una validación externa de la atención que ya se prestaba en el centro. "Ya estaban dando un tratamiento excelente, solo que, a nivel europeo, demuestras con unos expertos que van a auditarte que haces un tratamiento integral de los pacientes que tienen cáncer", ha señalado.

Matute ha explicado que la evaluación europea tiene en cuenta tanto la asistencia como la investigación y el trabajo de todas las categorías profesionales, sanitarias y no sanitarias. Asimismo, ha destacado que la atención a los enfermos no se limita a los tratamientos médicos, sino que contempla también su dimensión psicológica y el acompañamiento durante todo el proceso.'

En este sentido, ha reivindicado el papel de la investigación y de las terapias avanzadas en la lucha contra la enfermedad. "Aquí damos las terapias avanzadas, tenemos todos los ensayos clínicos, con lo cual nuestra población tiene, antes que nadie, esos tratamientos experimentales para poder curarles antes y mejor", ha explicado. La consejera también ha destacado que la elevada cifra de pacientes con tumores frecuentes y poco frecuentes que atiende el hospital permite generar conocimiento y contribuir a la investigación europea.

Un reconocimiento a todos los profesionales implicados

El jefe del Servicio de Anatomía Patológica, José Luis Rodríguez, ha destacado que la acreditación supone un impulso para un departamento fundamental en el diagnóstico de los tumores. El especialista ha recordado que su servicio ha sido elegido durante los tres últimos años como el mejor de España en su especialidad y considera que el nuevo sello europeo permitirá seguir avanzando.

"Y tener ahora el certificado de calidad de la OECI es una ayuda impresionante para el servicio para dar un paso hacia adelante, mucho más hacia adelante", ha afirmado. Rodríguez ha incidido en que esta distinción respalda la labor del hospital en el diagnóstico del cáncer y en la identificación de los factores pronósticos y predictivos de la enfermedad.

Por su parte, el jefe de Sección de Oncología Médica, Enrique González, ha vinculado el reconocimiento a la trayectoria de más de medio siglo del hospital en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. "Esto supone un reconocimiento a toda la trayectoria de más de 50 años en el diagnóstico, tratamiento del cáncer y un especial reconocimiento a la excelencia en la investigación", ha señalado.

González ha destacado especialmente las ventajas que supone para los pacientes, tanto por la calidad de la atención como por las posibilidades de acceder a nuevos avances. "Para los pacientes, esto es una garantía de la calidad en la atención, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, y un excelente acceso a la innovación", ha afirmado. Para los profesionales, ha añadido, constituye "un aliciente a seguir mejorando y a seguir identificando aquellas áreas en las que todavía podemos hacerlo mejor".

Por otro lado, la supervisora de Enfermería Oncológica Médica, Dolores Pérez, ha puesto el foco en el acompañamiento que realizan los equipos de enfermería durante todo el proceso de la enfermedad. "Para la enfermería oncológica, el ser centro integral del cáncer supone un reconocimiento al trabajo diario que realizamos con nuestros pacientes", ha explicado.

Pérez ha destacado la importancia de ofrecer una atención que vaya más allá de los procedimientos médicos y que tenga en cuenta todas las necesidades de cada persona. En este sentido, ha definido el trabajo de estos profesionales como "el acompañamiento en todo el proceso oncológico, desde el diagnóstico hasta fin de tratamiento o hasta el final de sus días".

Otros seis hospitales públicos buscan la acreditación

El Centro Integral de Cáncer del 12 de Octubre se constituyó en 2024 con el objetivo de ofrecer una atención personalizada, coordinada y de máxima calidad a los pacientes oncológicos. Su actividad se organiza en torno a tres pilares: la asistencia de los servicios clínicos, la investigación del Instituto de Investigación del hospital (i+12) y la formación en Medicina, Enfermería y otras disciplinas, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.

El desarrollo de este proyecto ha ido acompañado de la renovación de las infraestructuras y de la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas para mejorar los procesos asistenciales.

El camino hacia la acreditación comenzó en 2024, cuando el hospital fue admitido como miembro de la OECI. En enero de 2026, el organismo europeo comunicó que el centro estaba preparado para someterse a la auditoría, que finalmente se realizó en abril. Tras superar las distintas fases del procedimiento, el complejo ha obtenido tanto la acreditación general como el sello de Excelencia en Investigación.

La Organización Europea de Institutos de Cáncer es una entidad internacional sin ánimo de lucro creada en 1979 para fomentar la cooperación entre centros oncológicos europeos, garantizar una atención de calidad y favorecer que la investigación y la innovación estén integradas en la asistencia.

La red reúne actualmente a cerca de un centenar de instituciones acreditadas y trabaja para contribuir al objetivo europeo de que el 90% de los pacientes con cáncer sean atendidos en centros de estas características en 2030.

La Comunidad de Madrid aspira a contar con ocho hospitales públicos dentro de esta red. Además del 12 de Octubre, otros seis complejos sanitarios se encuentran en distintas fases del proceso de acreditación: el Ramón y Cajal, el Puerta de Hierro Majadahonda, el Clínico San Carlos, La Paz, el Gregorio Marañón y La Princesa.

Matute ha defendido que este modelo de colaboración permitirá que los pacientes puedan recibir atención en el hospital más adecuado para el tipo de tumor que padezcan, independientemente de dónde residan. "Cualquier madrileño, independientemente de donde viva, va a ir al sitio mejor para que se trate específicamente el tumor que tiene", ha asegurado.