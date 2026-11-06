La Justicia desmonta el veto ecologista a la caza de nueve especies de aves en Madrid

Los cazadores madrileños podrán volver al campo este fin de semana para cazar perdices, codornices, becadas y otras seis especies de aves. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dejado sin efecto la suspensión cautelar que había conseguido imponer SEO/BirdLife a principios de octubre, después de que la organización ecologista recurriera la orden de vedas de la Comunidad de Madrid.

La decisión supone un importante revés para los ecologistas, que habían conseguido paralizar de urgencia la caza de nueve especies durante la temporada 2026-2027. Sin embargo, tras estudiar las alegaciones presentadas por el Gobierno regional y las organizaciones del sector cinegético, el tribunal ha decidido que no hay motivos suficientes para mantener esa prohibición provisional.

La batalla judicial comenzó cuando SEO/BirdLife recurrió la Orden 2511/2026, aprobada por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior el pasado 25 de junio, que establecía los periodos hábiles de caza para la temporada 2026-2027.

La organización solicitó una suspensión urgente al considerar que varias de las especies afectadas estaban en declive y que la captura de ejemplares podía perjudicar su reproducción y reducir todavía más sus poblaciones. El 6 de octubre, el TSJM aceptó inicialmente esa petición y suspendió cautelarmente la caza de nueve aves.

La medida afectaba a la becada, la codorniz común, la paloma zurita, el zorzal alirrojo, el zorzal real, la corneja negra, la paloma bravía, la perdiz roja y la urraca. La prohibición se extendía a los periodos hábiles comprendidos entre el 8 de octubre de 2026 y el 31 de enero de 2027, así como a los pasos tradicionales de octubre y noviembre, con excepciones para determinadas cacerías de suelta y cotos comerciales.

Informes no acreditados

El Gobierno de la Comunidad de Madrid recurrió la decisión junto a la Real Federación Española de Caza (RFEC), la Federación Madrileña de Caza y la Fundación Artemisan, que cuestionaron los informes aportados por SEO/BirdLife.

Según esos informes, las poblaciones de estas aves sufrirán un "perjuicio irreversible" si se mantiene la actividad cinegética. Pero el tribunal considera que esa afirmación no está acreditada. Además, la sentencia también recuerda que hay que ponderar los distintos intereses afectados, entre ellos los económicos y sociales vinculados a la caza y al medio rural, además de los ambientales.

La resolución supone un alivio inmediato para los cazadores, los titulares de cotos y las actividades económicas vinculadas al sector. La Real Federación Española de Caza ha celebrado que el tribunal haya atendido sus argumentos y haya considerado insuficientemente acreditado el daño irreversible que justificaba mantener la suspensión.

En cualquier caso, el levantamiento de la medida cautelar no significa que el TSJM haya resuelto definitivamente el recurso de SEO/BirdLife contra la orden de vedas. El procedimiento judicial continúa abierto y será una futura sentencia la que determine si la normativa aprobada por la Comunidad de Madrid se ajusta a derecho.

Por ahora, los cazadores recuperan la posibilidad de practicar su actividad con normalidad sobre estas nueve especies, mientras los ecologistas ven cómo se desinfla la prohibición que habían conseguido imponer de urgencia.