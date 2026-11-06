Madrid incrementa la actividad en cirugía, consultas y pruebas diagnósticas y reduce los tiempos de espera en septiembre

La Comunidad de Madrid (CAM) redujo en septiembre los tiempos medios de espera en las tres principales áreas asistenciales: intervenciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas. Los últimos datos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) arrojan, además, que esta evolución ha ido acompañada de un notable incremento de la actividad asistencial en el último mes, lo que se ha reflejado en el aumento de las salidas de las listas de espera y del número de pacientes atendidos.

En el ámbito quirúrgico, la demora media se situó en 69,59 días, frente a los 71,88 días registrados en agosto, lo que supone una reducción de 2,29 días, un 3,2% menos. Al mismo tiempo, se incrementó la actividad asistencial, las salidas de la lista de espera aumentaron un 89,7%, hasta alcanzar las 35.846, frente a las 18.893 del mes anterior.

Por hospitales, cuatro centros de la CAM registraron una demora media inferior a un mes para una operación. El Hospital Universitario Rey Juan Carlos encabezó la lista, con 18,58 días, seguido del Hospital Universitario General de Villalba, con 19,22 días; la Fundación Jiménez Díaz, con 20,39 días, y el Hospital Universitario Infanta Elena, con 24,92 días. Cabe destacar que los cuatro hospitales con menores tiempos de espera forman parte del modelo de colaboración público-privada de la sanidad madrileña.

Entre los siguientes hospitales con menores demoras se situaron el Hospital Santa Cristina, con 40,78 días; el de El Escorial, con 47,77 días; el Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela, con 50,83 días; el Universitario de Fuenlabrada, con 51,53 días, y el de Torrejón, con 57,84 días. El resto de los hospitales de la red madrileña superó en septiembre los dos meses de espera para una intervención quirúrgica.

Los últimos datos del Sermas indican que la mejora también se reflejó en las consultas externas. El tiempo medio de espera para una cita con el especialista pasó de 76,62 días en agosto a 73,78 en septiembre, lo que supone un descenso de 2,84 días, equivalente al 3,7 %. La actividad creció de forma significativa, con 474.472 salidas de la lista, un 77,7 % más que en agosto. Además, el número de pacientes atendidos ascendió a 397.439, frente a los 220.469 del mes anterior, lo que representa un incremento del 80,3 %.

En esta categoría, cuatro hospitales registraron una demora media inferior a un mes. El Hospital Infanta Elena presentó el menor tiempo de espera, con 22,87 días; seguido del General de Villalba, con 22,93 días; la Fundación Jiménez Díaz, con 24,18 días; y el Rey Juan Carlos, con 27,14 días. De nuevo, los hospitales con menores tiempos de espera en consultas pertenecen al modelo de colaboración público-privada de la sanidad madrileña.

Por encima del mes de espera se situó el Hospital de Torrejón, con 40,78 días (también de gestión mixta); seguido del Hospital de El Escorial, con 44,27 días; el Gregorio Marañón, con 48,41 días; el Hospital Universitario del Tajo, con 51,90 días; el de La Princesa, con 54,27 días; el Infanta Cristina, con 55,08 días; y el Niño Jesús, con 56,77 días.

En cuanto a las pruebas diagnósticas, registraron el mayor descenso de la demora media. El tiempo de espera se redujo de 66,51 días en agosto a 61,02 en septiembre, lo que supone una disminución de 5,49 días, equivalente al 8,3 %. En paralelo, las salidas de la lista aumentaron un 50 %, hasta alcanzar las 189.392, mientras que el número de pacientes atendidos pasó de 113.458 a 171.497, un 51,1 % más.

En este ámbito, cinco hospitales registraron una demora media inferior a un mes. El Hospital Universitario de Torrejón encabezó la clasificación, con 13,93 días; seguido del Hospital Universitario Infanta Leonor, con 20,53 días; el de la Cruz Roja San José y Santa Adela, con 23,50 días; el Niño Jesús, con 25,56 días; y el Infanta Cristina, con 26,04 días.

Entre uno y dos meses de espera se situaron el Hospital de Villalba (31,11 días), el San Carlos (32,07), el Infanta Elena (32,50), el Santa Cristina (35,83), la Fundación Jiménez Díaz (39,23), el Gregorio Marañón (44,09) y el Rey Juan Carlos (44,67 días). Superaron los 50 días de espera el Ramón y Cajal (50,59 días); el Puerta de Hierro Majadahonda (51,03); el del Tajo (52,26); el Severo Ochoa (53,01) y el Infanta Sofía (57,37 días). Los demás hospitales de la red madrileña registraron demoras superiores a los dos meses.

Pese a la elevada presión asistencial, la sanidad madrileña presenta una capacidad de respuesta que le permite mantener unos tiempos de espera inferiores a la media nacional, con la colaboración hospitalaria público-privada como uno de los pilares de su modelo. Así lo reflejan los últimos datos del Sistema de Información sobre Listas de Espera (SISLE) a cierre de 2025.

En el ámbito quirúrgico, Madrid registra una demora media de 50 días, menos de la mitad de la media nacional, que alcanza los 121 días. A esta agilidad se suma una menor presión relativa sobre el sistema, con 11,23 pacientes en lista de espera por cada 1.000 habitantes, frente a los 17,69 de media nacional. Esta diferencia refleja que la región no solo resuelve las intervenciones en menos tiempo, sino que también mantiene un volumen de pacientes pendientes más contenido. Una tendencia que se reproduce en prácticamente todas las especialidades quirúrgicas.

En consultas externas, la situación presenta un contraste significativo. Madrid registra la mayor presión asistencial del país, con 134,69 pacientes en espera por cada 1.000 habitantes, muy por encima de la media nacional, de 84,42. Sin embargo, esta elevada demanda no se traduce en mayores tiempos de espera: la demora media se sitúa en 68 días, frente a los 102 del conjunto del Sistema Nacional de Salud. En comunidades como Andalucía y Cataluña, los tiempos alcanzan los 136 y 120 días, respectivamente.

Esta capacidad de respuesta también se observa en especialidades con una elevada demanda, como dermatología, oftalmología y traumatología, en las que Madrid mantiene tiempos de espera inferiores a los del conjunto del SNS, donde las demoras medias superan con frecuencia los 100 e incluso los 130 días.