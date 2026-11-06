Madrid renueva la estancia de la monumental 'Julia' en Colón

El horizonte de la plaza de Colón seguirá luciendo una de sus estampas contemporáneas más reconocibles. El Ayuntamiento de Madrid ha alcanzado un acuerdo con la Fundación María Cristina Masaveu Peterson para prorrogar la estancia de la escultura monumental Julia, obra del célebre artista Jaume Plensa, hasta diciembre de 2027, según ha confirmado el Consistorio a través de un comunicado oficial.

🤍 'Julia' se queda en Madrid un año más 📍 La escultura de Jaume Plensa permanecerá en la plaza de Colón hasta diciembre de 2027 🏛️ Con 12 metros de altura, forma parte del paisaje madrileño desde 2018 👉https://t.co/9qnG7Y0Crs pic.twitter.com/q046dJ0lJJ — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) November 6, 2026

La pieza, una impresionante cabeza de 12 metros de altura realizada en resina de poliéster y polvo de mármol blanco, constituye un hito en la trayectoria del creador barcelonés, al ser la primera obra de estas características que expuso en España. Nació como un proyecto de mecenazgo promovido por la FMCMP y vio la luz en diciembre de 2018, integrada en el programa de intervenciones artísticas en el espacio público impulsado por la capital.

El elemento distintivo de Julia habita en sus ojos cerrados. Como publicó en su día nuestro colaborador Agapito Maestre: "Es imposible no verla".

Restauración y puesta a punto

La prórroga del convenio coincide con los recientes trabajos de mantenimiento ejecutados el pasado mes de junio para garantizar la estabilidad e integridad del conjunto escultórico. La empresa municipal Madrid Destino, como responsable del dominio público, lideró el despliegue técnico, administrativo y normativo, que incluyó la instalación de andamiajes, la tramitación de permisos y la gestión de la seguridad en el entorno. Por su parte, la Fundación Masaveu asumió íntegramente los costes financieros derivados de la intervención.

Trayectoria de un creador universal

Nacido en Barcelona en 1955 y formado en la prestigiosa Escuela Llotja y en la Superior de Bellas Artes de Sant Jordi, Jaume Plensa realizó su primera exhibición en 1980. Tras completar periodos de residencia y trabajo en Alemania, Bélgica, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, el escultor vive actualmente en la capital catalana.

Aunque exhibe con frecuencia en galerías y museos internacionales de Europa, Asia y América, su impronta más célebre se sitúa en el espacio urbano.

En la actualidad, sus imponentes figuras forman parte del paisaje permanente en ciudades de España, Japón, Estados Unidos, Corea, Alemania, Canadá, China y Reino Unido, consolidándolo como uno de los máximos exponentes del arte público contemporáneo.