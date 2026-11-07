Ayuso asegura que Sánchez tiene "miedo a cambiar Moncloa por Soto del Real"

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez durante su visita a Valencia. La presidenta madrileña ha asegurado que el jefe del Ejecutivo tiene "miedo a cambiar Moncloa por Soto del Real" y ha defendido que ha llegado "el momento de reiniciar" España y sacar del Gobierno a los "okupas del poder".

"Lo que intentan es que seamos los demás los que tenemos miedo, que la gente tenga miedo a ese cambio. Miedo, porque claro, cómo vas a juzgar a un socialista. Oiga, el miedo hoy en España es a coger un AVE; el miedo es coger un Cercanías para llegar al trabajo o a la universidad; ser artista y no pensar como la dictadura que ahora coloniza la mayoría de servicios públicos; miedo a que te invadan, como ha pasado en Ceuta; miedo es que te ocupen tu casa, eso es lo que nos da miedo; que te roben y que no ocurra nada; miedo da un guerracivilismo, lo que no están haciendo a españoles, cuya convivencia cada vez es más difícil. Eso sí que da miedo, volver al pasado", ha expresado la líder regional.

Ayuso ha realizado estas declaraciones durante un encuentro con militantes y simpatizantes del PP celebrado este sábado en el mercado de Colón. Antes de ese encuentro, se ha dejado ver por el Mercado del Cabanyal, pese a que esa parada no figuraba en la agenda oficial. Allí ha protagonizado una curiosa escena con una trabajadora de uno de los puestos que se proclamaba "muy fan de Ayuso".

Más tarde, ya durante el acto, ha asegurado en su intervención que "del socialismo se sale" y ha criticado el modelo territorial que, a su juicio, quieren impulsar los socialistas. En concreto, ha acusado al PSOE de buscar "una república plurinacional" y de intentar dividir España a través de Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. "Lo han intentado catalanizar todo para dirigirlo y romperlo", ha afirmado. También ha mencionado a Ceuta y Melilla y ha acusado a Sánchez de querer ser "el presidente de una república de trileros y de caraduras".

La presidenta madrileña ha insistido en que España necesita un cambio y ha advertido de que no hay margen para continuar por el mismo camino. "Cuatro años más en ese precipicio nos lleva a la destrucción como nación", ha señalado. Además, ha defendido que Alberto Núñez Feijóo es "imprescindible" y que el PP necesita "un jefe de equipo" al frente del Gobierno.

Catalá y Pérez Llorca también critican a Sánchez

El encuentro ha contado también con la participación de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y del presidente de la Generalidad valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Catalá ha comparado la forma de hacer campaña del PP con la de los socialistas y ha defendido que los populares salen a la calle para estar en contacto con los ciudadanos. "No nos metemos en cuatro paredes como Sánchez", ha afirmado.

Por su parte, Pérez Llorca ha asegurado que los representantes del PP no necesitan "falcon ni coches blindados" porque son "gente normal". También ha defendido que el partido está en la calle para escuchar las críticas y trabajar para que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno.

El presidente valenciano ha aprovechado su intervención para referirse a la visita que los socialistas realizaron el viernes a Valencia. Según ha señalado, acudieron para "corear a Óscar Puente", ministro que, según ha apuntado, dicen que ha dimitido, pero que sigue siendo diputado en las Cortes. También ha criticado que fueran a hablar de dignidad y a presentar su "soufflé" y su visión de España.