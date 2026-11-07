Ayuso visita un mercado en Valencia: "Cuarenta como tú tenía que haber en el Congreso"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra de visita en Valencia para participar en un acto de precampaña del PPCV junto al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de la ciudad y cabeza de lista al Congreso, María José Catalá. Antes de ese encuentro, paseó por el Mercado del Cabanyal, una visita que no figuraba en la agenda oficial.

La presidenta madrileña ha podido intercambiar palabras con algunos de los trabajadores del mercado y clientes y ha protagonizado una curiosa escena con una trabajadora de uno de los puestos que se proclamaba "muy fan de Ayuso".

De forma muy espontánea, la mujer comenzó a aplaudir sonoramente al descubrir la visita de Ayuso. "Es que tiene unos huevos, la tía. Te tienen que hacer un monumento", le ha gritado. "Ayuso para Valencia, a Madrid que les den", decía entre bromas.

"Cuarenta como tú tenía que haber en el Congreso", le decía visiblemente emocionada, a la vez que le deseaba "mucha suerte".

La presidenta de la Comunidad de Madrid se paró en el puesto a conversar con las trabajadoras, recibiendo el cariño de cientos de valencianos que se han acercado.

No todo en el paseo, sin embargo, a estado exento de contratiempos. Algunos clientes esporádicos han abucheado a la dirigente popular, siendo afeados por el resto de los presentes.

Mitin

El PP sabe de las simpatías que despierta Ayuso allá donde va y la ha situado en el centro de su agenda política de este sábado en Valencia participando en actos de precampaña electoral de cara a las próximas elecciones generales fijadas para el domingo 29 de noviembre.

Posteriormente a su visita en el Mercado del Cabanyal, ha acudido a un encuentro político masivo con militantes y simpatizantes en el Mercado de Colón bajo el lema electoral "Valencia, preparada para derrotar al sanchismo".

Su llegada a la capital del Turia se produce apenas unas horas después del mitin que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció en el polideportivo de ese mismo barrio el viernes por la tarde.

De hecho, durante su intervención en el Mercado, Isabel Díaz Ayuso ha lanzado duras críticas contra el presidente del Ejecutivo. "Sánchez no puede dar lecciones de gestión en Valencia sin humildad", aseguró, y le afeó lo que considera una desconexión y falta de autocrítica en sus políticas institucionales.