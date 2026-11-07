Dentista gratis para niños de 6 a 16 años en Madrid: así funciona el convenio del Sermas con los odontólogos

Los niños y adolescentes de 6 a 16 años de la Comunidad de Madrid pueden recibir gratis, en clínicas dentales adheridas, los tratamientos que su centro de salud no puede hacer. Lo permite un convenio entre el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y el Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Comunidad de Madrid (COEM). En el programa de Kilómetro Cero, en esRadio, el doctor Carlos Cobo, vocal de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Comunidad de Madrid.

Prieto presentó el acuerdo como un convenio que conecta la valoración de las unidades de salud bucodental de Sermas con una red de dentistas colegiados adheridos. Está pensado para la población infantil, desde 6 años a 16 años, según se señaló en el programa, con el objetivo de que los menores tengan un poco de cultura de dentista desde que son pequeños.

Cobo defendió que se ponga el foco en esa franja de edad. "Es que son los pequeños hábitos que adquirimos desde pequeñitos y que nos enseñan nuestros padres los que promueven la atención bucodental", explicó. Por eso, añadió, "es una población especialmente importante".

De dónde sale el convenio

Según el vocal del COEM, las unidades de salud bucodental de la Comunidad de Madrid tienen unas prestaciones concretas, amplias, pero la atención a los niños "es muy necesaria y no siempre se le puede dedicar aquel tiempo y aquellos recursos que nos gustaría".

De esa necesidad surgió el convenio con el Colegio de Odontólogos de Madrid y la Fundación COEM, que también apoya el proyecto, según relató Cobo.

Primero, el dentista del centro de salud

La familia no puede acudir por su cuenta a una clínica adherida. Prieto preguntó en antena si una madre podía ir directamente a la consulta o elegir dentista, y Cobo aclaró el procedimiento: "Este convenio está vehiculizado a través de las unidades de salud bucodental de los centros de atención primaria".

En la práctica, el primer paso es la consulta en el ambulatorio. "Es decir, tu dentista del ambulatorio es el que debe valorar al niño, dar esa indicación y aquellos tratamientos que no se pueden realizar en el centro de salud [...] se pueden derivar a estos centros que tienen convenio", explicó el odontólogo. Esa derivación es gratuita.

El dentista de atención primaria mantiene el control del caso. Cobo señaló que solo se harán los tratamientos que él indique, ya que es "el responsable del diagnóstico" y también del seguimiento inicial de esos tratamientos.

¿Hay que pagar algo?

La respuesta del vocal del COEM fue tajante: "No se paga absolutamente nada al dentista, ni en el centro de salud, ni nada".

La gratuidad, eso sí, está ligada a la indicación del ambulatorio. Lo que la clínica adherida haga fuera de lo prescrito por el dentista del centro de salud no entra en el convenio, según se desprende de lo que explicó Cobo, que insistió en que solamente se harán aquellos tratamientos indicados por el dentista del ambulatorio.

Libre elección de clínica y 30 días para pedir cita

Una vez derivada, la familia recibe un listado de odontólogos adheridos, de clínicas adheridas a este convenio. Cobo advirtió de que "no todos los dentistas lo hacen", porque solo pueden prestar esta atención los que se han sumado al acuerdo.

Dentro de esa lista, la elección es libre. La familia "debe de elegir de manera libre entre estos dentistas el que le convenga, el que le resulte más sencillo, más próximo o lo que sea", explicó.

Hay un plazo que conviene no dejar pasar. Según Cobo, las familias tienen una limitación de 30 días para pedir la cita del tratamiento indicado. "Esa es la limitación".

Un convenio de 2017 con presupuesto limitado

El acuerdo no es nuevo. "El convenio se inició en 2017 y bueno, se ha ido renovando todos los años", recordó el vocal del COEM. La última renovación se firmó en julio de 2026 y llega hasta julio de 2027.

Cobo dio también la cifra con la que cuenta este año: una partida de dos millones y medio de euros. Según explicó, ese dinero se puede utilizar "hasta que se agotan los recursos", de modo que la atención depende de que quede presupuesto disponible.

Al cierre de la entrevista, el odontólogo hizo un llamamiento a las familias para que recuerden "que este convenio está vigente, que la atención bucodental es prioritaria en los niños y la población más vulnerable, por lo que hay que hacer uso de [...] este sistema".