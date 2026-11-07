Jazz, gastronomía y cultura: los planes en Madrid que no puedes perderte el puente de la Almudena

Si eres de Madrid, este mes de noviembre viene cargado de fechas importantes, sobre todo para el ocio, las escapadas de fin de semana y disfrutar de planes en familia. El próximo fin de semana del 7 al 9 de noviembre se celebra puente en la Comunidad de Madrid por ser el día 9 el día de la Virgen de la Almudena, patrona de la capital. Por ello, este fin de semana, segundo puente del mes, los madrileños aprovechan para viajes, ocio y otras actividades, y la Comunidad de Madrid ofrece planes para estos días.

Para un finde cargado de cultura, puedes visitar la catedral de la Almudena o asomarte al mirador del Palacio Real y disfrutar de las vistas del Campo del Moro y la Casa de Campo, una vista 360 de la capital. Las visitas y exposiciones temporales en los museos de Madrid también son atractivas para los apasionados de la cultura y el arte. También dará comienzo el día 5 y se extenderá hasta el día 29 de noviembre el festival internacional Jazz Madrid en el Teatro Fernán Gómez, en la plaza de Colón.

Otra forma de vivir el puente de una manera más tranquila es disfrutar de paseos por El Retiro o los jardines de la ciudad que ya muestran su paso otoñal con árboles teñidos de naranja. Para estos momentos, disfrutar la gastronomía después de una caminata es la mejor forma de completar un día de descanso. Además, con motivo de la festividad madrileña, puedes probar el dulce más característico de estos días, la corona de la Almudena. Este dulce madrileño comenzó como tradición a partir de 1978 y, pese a que pueda recordar en aspecto y sabor al roscón de Reyes, la corona de la Almudena no lleva agua de azahar ni la fruta escarchada típica con la que se adorna el postre navideño, sino que se decora con almendras y crema. Los rellenos habituales son de trufa, nata o crema pastelera. También puedes degustar la gastronomía castiza este puente en el Mercado de San Miguel donde recorrer decenas de puestos con tapas, aperitivos y platos típicos de España.

🌹 ¿Qué hacer en Madrid por la Almudena? 📅 Del 5 al 10 de noviembre, la ciudad celebra su patrona con conciertos, bailes castizos, ofrendas florales y el tradicional reparto de la corona de la Almudena 📲 Consulta toda la programación👇 https://t.co/WWUgZCPuZG — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) November 5, 2026

El día 9 tendrá lugar la misa oficial en honor a la Virgen de la Almudena en la plaza de la Almudena. Cuando el acto finalice, saldrá una procesión con la Virgen desde la catedral hasta la plaza y de regreso. Además, como cada año, desde los días anteriores hasta el día 10 se podrán dejar ofrendas florales en la plaza de la Virgen.

Como acompañamiento a la programación de la festividad, habrá dos conciertos en la catedral que se celebrarán los días 6 y 8 de noviembre. El día 8 de noviembre también habrá pasacalles y otras actuaciones de los grupos madrileños desde la catedral hasta la plaza de la Villa.