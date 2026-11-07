La conexión de la A-5 con la M-30 se cortará en ambos sentidos durante 43 días: desvíos y alternativas

La conexión de la A-5 con la M-30 quedará cerrada en ambos sentidos durante 43 días, hasta el 23 de diciembre, por las obras que permitirán completar el soterramiento de la carretera.

El tramo de la A-5 que se encuentra en obras seguirá abierto con dos carriles por sentido, pero habrá un cambio importante: los vehículos no podrán incorporarse directamente a la M-30. Para salvar esta interrupción, se habilitarán desvíos por la avenida de Portugal y Batán.

El cierre responde a la fase final de los trabajos de soterramiento. El proyecto entra ahora en una etapa que incluye la demolición de la rampa actual, la colocación de 142 vigas y el cubrimiento de un tramo de 172 metros. También será necesario excavar alrededor de 7.000 metros cúbicos de tierra para completar esta intervención.

Refuerzos en Metro y autobuses para aliviar el corte

El Ayuntamiento de Madrid, en coordinación con el Consorcio Regional de Transportes, ha preparado un plan de movilidad para intentar reducir el impacto de las obras. Entre las medidas previstas figura el refuerzo de hasta un 25% en algunas líneas de autobús de la EMT que prestan servicio en la zona.

El dispositivo también contempla aumentar la frecuencia de las líneas 3 y 10 de Metro, así como incorporar autobuses interurbanos de mayor capacidad para los municipios de Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón.

Para quienes tengan que desplazarse en coche, el Consistorio recomendará utilizar rutas alternativas por la M-40, la A-42 y la A-6, con el objetivo de evitar la zona afectada por el cierre.

Mapa con las afecciones a la movilidad durante la última etapa del soterramiento de la A-5

"Paciencia"

Cabe recordar que por la conexión entre la A-5 y la M-30 circulan aproximadamente 80.000 vehículos al día, una cifra que anticipa las dificultades que puede generar la interrupción de los enlaces durante más de seis semanas.

Es por eso que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha pedido "paciencia" a los conductores y ha advertido de que las primeras jornadas serán especialmente complicadas por las modificaciones en los desplazamientos habituales.

Pese a las afecciones previstas, el Ayuntamiento mantiene el calendario anunciado para terminar esta fase del proyecto. La previsión es que el túnel pueda abrirse el próximo 23 de diciembre, una fecha que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya avanzó durante un desayuno informativo organizado.