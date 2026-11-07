Madrid declara Bien de Interés Cultural la antigua sede del diario ABC en la calle Serrano

La Comunidad de Madrid ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, los edificios de Prensa Española, que durante décadas albergaron la sede del diario ABC y de la revista Blanco y Negro en el número 61 de la calle Serrano.

El conjunto de edificios de Prensa Española fue un importante centro de producción editorial desde finales del siglo XIX hasta la década de 1930. Sus instalaciones se diseñaron para reunir en un mismo espacio las distintas fases de elaboración de las publicaciones, desde las tareas de redacción hasta los talleres de impresión y la maquinaria.

El complejo está formado por construcciones de diferentes épocas que han experimentado modificaciones con el paso del tiempo. Cuenta con accesos desde la calle Serrano y el paseo de la Castellana, comunicados mediante una solución arquitectónica que permite salvar el desnivel entre ambas vías.

También justifica su declaración la combinación de corrientes arquitectónicas. Y es que los edificios reúnen elementos neoplaterescos y neomudéjares, además de otros de carácter racionalista incorporados en ampliaciones posteriores. El resultado es un conjunto representativo de la arquitectura ecléctica madrileña de finales del siglo XIX y principios del XX.

Su construcción también incorporó soluciones técnicas avanzadas para la época, como el aprovechamiento de la luz natural, la distribución funcional de los espacios y la adaptación de las instalaciones a las características del terreno. El diseño contempló, además, medidas relacionadas con la seguridad y la salud de los trabajadores.

El valor patrimonial se encuentra también en sus elementos decorativos. Entre ellos destacan las vidrieras de la Casa Maumejean, las cerámicas vitrificadas de los talleres de Daniel Zuloaga, los Hermanos Mensaque y la Casa González, y las pinturas murales de José Arija.

El conjunto conserva asimismo trabajos de forja en hierro de Masriera, presentes en puertas y ventanas, junto a otros detalles vinculados al modernismo y las artes aplicadas de principios del siglo XX.