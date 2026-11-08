Ana Millán (PP) lanza un dardo a Sánchez: "Está a una detención y dos imputaciones de preguntar quién era Begoña"

La vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, ha lanzado un irónico mensaje contra Pedro Sánchez aludiendo a las detenciones y las imputaciones relacionadas con personas de su entorno político. "Estamos a una detención y a dos imputaciones más de escuchar a Sánchez preguntar que quién era Begoña", ha afirmado.

Millán ha pronunciado estas palabras durante un acto político celebrado en Aranjuez, en el que ha estado acompañada por Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP y candidato por Madrid al Congreso de los Diputados.

Durante su intervención, la dirigente popular ha hecho referencia a los integrantes del conocido como grupo de los "del Peugeot" y a quienes participaron en las primarias del PSOE. "Los del Peugeot, los de las primarias, unos detrás de otro o están detenidos", ha señalado antes de plantear una pregunta dirigida al presidente del Gobierno: "Yo me pregunto, ¿el único bueno era Sánchez?".

La vicesecretaria de Organización del PP madrileño también ha dirigido sus críticas hacia Adif y el destino de los fondos europeos Next Generation. En concreto, ha recordado que la entidad ha recibido 6.000 millones de euros de estos recursos y ha reclamado explicaciones sobre su utilización.

"¿Dónde ha ido ese dinero? Tenemos derecho a saberlo", ha cuestionado Millán, que también ha censurado la actuación posterior al accidente ferroviario. Según ha denunciado, el mismo día del siniestro se difundieron audios en los que se acusaba a un trabajador, algo que ha considerado un intento de buscar responsables. "No se puede ser más miserable", ha sentenciado.

Millán llama a derribar el muro entre los españoles

En el mismo acto, la dirigente popular ha lamentado el clima político que atraviesa España y ha asegurado que "nunca ha habido en España tanta crispación". Frente a esta situación, ha defendido que el Partido Popular pretende acabar con la división entre los ciudadanos.

"Se ha levantado un muro entre los españoles y nosotros, el Partido Popular, queremos derribarlo", ha manifestado. En este sentido, ha presentado a su formación como un espacio abierto a ciudadanos de distintos orígenes y procedencias: "Somos la casa que acoge a todos los acentos, desde Bogotá a Vallecas".

Por último, Millán ha animado a los ciudadanos a utilizar su voto para propiciar un cambio político y ha rechazado que la situación actual sea irreversible. "Ningún mal gobierno es una plaga bíblica, ningún mal gobierno dura toda la vida. Lo podemos cambiar con nuestro voto", ha defendido.

La popular ha concluido su intervención haciendo un llamamiento a la participación de cara al próximo día 29: "A eso tenemos que convocar a todos y por eso es tan importante que el día 29 nadie se quede en casa".