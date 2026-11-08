Casi 500 plazas, atención psicológica y alojamiento: así es la nueva Campaña del Frío de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha la Campaña del Frío 2026-2027, un dispositivo dirigido a atender a las personas sin hogar o en situación de exclusión socioresidencial durante los meses de temperaturas más bajas. La iniciativa, que comenzó el pasado 2 de noviembre, se prolongará hasta el 15 de abril, 36 días más que en ediciones anteriores, y ofrecerá 472 plazas diarias estables, que podrán ampliarse en otras 24 cuando se produzcan episodios de climatología especialmente adversa.

La campaña tendrá una duración de 165 noches y estará coordinada por Samur Social. Su objetivo es proporcionar alojamiento y atención integral a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, no solo mediante la pernocta, sino también a través de servicios de asistencia sanitaria básica, apoyo psicológico e intervención social individualizada.

En su primera noche de funcionamiento, el dispositivo registró una ocupación del 80%, según los datos facilitados por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, durante la presentación de esta nueva edición. El responsable municipal visitó este martes, junto a la vicealcaldesa, Inma Sanz, la central de Samur Social Darío Pérez Madera para conocer el desarrollo del operativo.

Las 472 plazas disponibles se distribuirán entre cuatro recursos. El Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José contará con 150, las mismas que se habilitarán en pensiones. Por su parte, el centro de Vallecas dispondrá de 142 plazas, mientras que el Centro Municipal de Urgencias Sociales aportará otras 30.

Una de las novedades de esta edición es precisamente el aumento de la capacidad de algunos de estos recursos. Las plazas en pensiones pasan de 120 a 150 y el Centro Municipal de Urgencias Sociales incrementa su oferta de 20 a 30, después de trasladarse a unas instalaciones más amplias.

Además, el Ayuntamiento podrá habilitar otras 24 plazas diarias durante 90 jornadas si las condiciones meteorológicas lo requieren, especialmente ante episodios de frío extremo. Esta posibilidad amplía el margen de respuesta del Consistorio respecto a campañas anteriores, en las que las plazas extraordinarias podían activarse durante 45 días.

También cambia el calendario. Frente al periodo habitual, comprendido entre el 23 de noviembre y el 31 de marzo, el dispositivo se ha adelantado más de tres semanas y permanecerá activo hasta mediados de abril.

Mujeres, mayores y jóvenes, entre los perfiles prioritarios

El Ayuntamiento dará prioridad en el acceso y en la permanencia en los recursos a las personas que presentan mayores dificultades. Entre ellas figuran los menores de 30 años, los mayores de 65, quienes padecen patologías graves, tanto físicas como mentales, y las personas con problemas de autonomía.

Las mujeres también tendrán una consideración prioritaria, debido al riesgo añadido de sufrir violencia de género cuando se encuentran en situación de calle.

En el caso del centro de Pinar de San José, se habilitarán además 50 plazas en régimen de centro de día. Estarán destinadas especialmente a usuarios con problemas médicos, dificultades de movilidad o situaciones de dependencia, que podrán recibir acompañamiento social durante el día, además del alojamiento nocturno.

La atención no se limitará a las horas de pernocta. Los usuarios tendrán acceso a manutención, asistencia sanitaria básica, atención social y psicológica, aseos, lavandería, ropero y consigna. Por segundo año consecutivo, el dispositivo contará con atención psicológica a cargo de los profesionales incorporados a Samur Social en 2025. Asimismo, se mantendrá un sistema de citas por las mañanas para facilitar la atención social diurna.

58 profesionales y un presupuesto de tres millones

La campaña estará integrada por 58 profesionales, frente a los 52 de la edición anterior. Entre las novedades organizativas destaca la creación de un equipo específico para coordinar los accesos, compuesto por siete trabajadores sociales que desarrollarán su labor desde la central de Samur Social.

El dispositivo cuenta también con la colaboración de Policía Municipal, Samur-Protección Civil, Madrid Salud, EMT Madrid, los Equipos de Calle y Voluntarios por Madrid. La Policía Municipal participa en la recogida de los usuarios en los puntos habilitados, mientras que la EMT facilita gratuitamente los desplazamientos hasta los centros.

Los autobuses hacia Pinar de San José salen a las 19:00 y a las 20:00 horas desde la vía Lusitana, en el intercambiador de Plaza Elíptica. Los servicios con destino al centro de Vallecas parten de Atocha a las 19:30 y a las 20:30 horas. Los regresos por la mañana se realizan a las 9:00 y a las 10:00 horas.

En el apartado económico, el nuevo contrato de gestión contempla una inversión de tres millones de euros por anualidad, lo que supone un incremento del 47% respecto a los 2,1 millones anteriores. El acuerdo, correspondiente a las campañas 2026-2027 y 2027-2028, asciende a 6,1 millones de euros, frente a los 4,2 millones del contrato precedente.

1.400 personas atendidas en la campaña anterior

El balance de la última edición refleja que 1.438 personas recibieron atención a través de este dispositivo. De ellas, 1.117 eran hombres, el 78%, y 321 mujeres, el 22%. Además, el 51% se encontraba en situación de sinhogarismo, mientras que el 49% restante sufría exclusión socioresidencial.

La ocupación global de los recursos alcanzó el 91,4%. Según los datos del Ayuntamiento, una cuarta parte de las personas atendidas consiguió abandonar la situación de calle después de pasar por la campaña.

En concreto, 281 usuarios fueron derivados a una plaza estable de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar, 51 lograron iniciar una vida autónoma y nueve personas mayores fueron trasladadas a residencias. Otras 15 recibieron apoyo para regresar voluntariamente a sus países de origen.