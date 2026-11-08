Cenar con desconocidos en Madrid: la aplicación que "engancha" a sus usuarios

Rodrigo Gómez, fundador y CEO de Populit, explicó en La Trinchera de Llamas, de esRadio, cómo funciona su aplicación para conocer gente nueva en restaurantes de Madrid. Participó en una sección especial de la mano de Madrid Emprende para hablar de emprendimiento, de empresas, de generación de riqueza y de empleo junto con Ángel Niño, concejal de innovación y emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.

Populit está en el vivero de empresas de Vicálvaro, es una startup tecnológica creada en 2023 y su objetivo es utilizar la tecnología para facilitar conexiones humanas reales. Su lema principal se basa en la utilización de "menos pantallas" para conectar con "más personas".

Una aplicación para levantar la vista del móvil

Gómez, que ha creado otras empresas del sector tecnológico, defendió la utilidad de la tecnología, pero advirtió de un efecto secundario: "Hemos detectado que detrás de ello se está generando distanciamiento". A su juicio, estamos pendientes de cómo nos ven en la vida digital y nos resulta más fácil "contactar con gente que a lo mejor está a cientos de miles de kilómetros y no nos percatamos de conectar con gente de nuestra propia ciudad".

El lema de la empresa, explicó, busca recuperar ese trato cara a cara: "mirar a los ojos otra vez" a otras personas y "volver a recuperar un poco esa realidad".

Mesas de tres a seis desconocidos

El funcionamiento es sencillo. "Lo que ofrecemos al final es que puedas vivir la experiencia de conocer gente nueva en restaurantes en mesas de tres a seis personas", resumió Gómez. Los comensales no se conocen de antemano, pero la aplicación "te va a ofrecer planes con una afinidad a ti, con un rango de edad que es el tuyo".

Antes de la cena, el usuario recibe pistas sobre sus compañeros de mesa "de modo gamificado". "Es una aplicación que por dentro tiene como un juego", añadió. Los restaurantes participan en el sistema: "colaboramos con los restaurantes formalmente", señaló Gómez, que explicó que cada grupo llega con una contraseña, "de Populit Cheesecake por ejemplo o Populit Evasión".

A partir de ahí, según su descripción, "con eso te identifican, te llevan a tu mesa, van llegando la gente, los conoces, comes, te diviertes y básicamente eso, te regalas un ratito para ti conociendo a otras personas, dejando el móvil de lado". Tal y como se descirbió en el programa, "una cita a ciegas pero de amigos".

Ángel Niño lo ilustró con dos ejemplos: alguien a quien le gusta hacer deporte y busca compañía para practicarlo, o alguien a quien le gusta "ir al cine a ver películas coreanas de 1980", "un nicho muy particular pero que existe".

El dato de la repetición

Preguntado por la respuesta de los usuarios que más les había sorprendido, Gómez recurrió a las cifras de la propia empresa: "El 51% de las reservas que tenemos son de usuarios que repiten". Reconoció que "hay que ser un poquito atrevido" para dar el paso de cenar con extraños, pero aseguró que la experiencia "engancha". "Va gente con la mente abierta", añadió.

Según los datos que facilitó en el programa, Populit tiene más de 9.000 usuarios en Madrid y 14.000 ahora mismo en total.

De la cena a un viaje a Cerdeña

Algunos grupos han ido más allá de la mesa. Gómez contó que reciben mensajes y comentarios de usuarios que "se han hecho un viaje a Cerdeña, fue un grupo". Y explicó que, después de encontrar un grupo afín, muchos "ahí siguen y usan la aplicación al mismo tiempo", porque "le cogen como gusto" a conocer gente nueva.

Soledad en una gran ciudad

Niño situó la aplicación en un contexto más amplio. "Ha cambiado mucho la forma de conocer gente", señaló el concejal, que recordó que hacer amigos fuera de la etapa de salir de noche "es difícil en ciudades grandes como Madrid".

Según Niño, muchas personas que se instalan en la capital por trabajo tienen un círculo muy reducido: "Hay mucha gente que viene de fuera de Madrid, aquí trabaja y conoce a la gente de su trabajo, a algún vecino y poco más". Este tipo de herramientas, dijo, sirven para "abrir tu abanico de posibilidades a conocer gente que tenga los mismos intereses que tú".

Una oficina en un vivero municipal

Sobre su paso por el vivero de Vicálvaro, Gómez destacó en primer lugar disponer de "un sitio físico", dado lo que cuesta alquilar una oficina por otra vía, y lo calificó de "un apoyo enorme". También valoró el contacto con otras empresas instaladas en el edificio: "cuando te cruzas con ellos y tienes proactividad de hablar y de relacionarte, pues salen cosas interesantes".

Populit, según contó su fundador, está ahora mismo en una ronda de inversión. En ese proceso, explicó, desde el vivero "mueven contactos para que puedas al final llegar a tus objetivos".