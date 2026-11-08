Colombia brilla en la Cumbre Iberoamericana: la ofensiva económica de De la Espriella conquista Madrid

Madrid se convirtió durante tres días en el escenario elegido por Colombia para proyectar una nueva imagen internacional y presentar su estrategia económica ante Europa. La delegación encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo aprovechó la XXX Cumbre Iberoamericana para defender los primeros pasos del Gobierno de Abelardo de la Espriella, reivindicar la iniciativa privada y tratar de atraer capital extranjero. Un mensaje que tuvo también una marcada dimensión política, con críticas directas a la anterior Administración de Gustavo Petro.

Durante su intervención ante los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la capital española, Restrepo defendió la necesidad de que Iberoamérica abandone "ideas y discursos trasnochados que nos hunden en el pasado" y apueste por una mayor apertura económica, la productividad y la creación de oportunidades. "Iberoamérica significa futuro y esperanza. Pero para poder llegar allá, necesita actuar", afirmó el vicepresidente, que acudió en representación del Ejecutivo colombiano.

El dirigente aprovechó el encuentro para hacer balance de los primeros 90 días del nuevo Gobierno y presentar los resultados que, según sostuvo, se han conseguido en materia de seguridad. En concreto, aseguró que Colombia acumula "más de 32.000 capturas, 35 cabecillas capturados o dados de baja, más de 150 extradiciones firmadas". También afirmó que los homicidios, secuestros, actos terroristas, extorsiones y masacres han experimentado descensos de entre el 40% y el 80%.

Pero el discurso de Restrepo no se limitó a exponer cifras. El vicepresidente lanzó un reproche directo a la anterior Administración y denunció que durante el mandato de Petro existió "connivencia entre los grupos criminales y el gobierno de turno". También cuestionó una política que, en sus palabras, estuvo basada en "el bla-bla-bla y la charlatanería, propia del progresismo o pobrecismo".

Frente a esa etapa, defendió un modelo que otorgue mayor protagonismo a quienes generan empleo y contribuyen al desarrollo económico. "Solo con iniciativa privada y con un mayor compromiso con la productividad es que vamos a garantizar un crecimiento sostenido de largo plazo", señaló.

Seguridad jurídica e inversión

Más allá de la intervención política, la presencia colombiana en Madrid tuvo un importante componente económico. El Ejecutivo quiso aprovechar la concentración de representantes institucionales, entidades financieras y grandes compañías para presentar las oportunidades de negocio del país y recuperar la confianza de los inversores internacionales.

La estrategia se apoya en la relación económica con Europa, uno de los principales socios comerciales de Colombia y el principal origen de su inversión extranjera directa. El intercambio comercial de bienes entre ambos territorios alcanzó aproximadamente los 12.860 millones de euros en 2024.

España ocupa una posición especialmente relevante en esos vínculos por sus relaciones históricas, culturales y lingüísticas, así como por la presencia de empresas españolas en sectores estratégicos de la economía colombiana.

En este contexto, la delegación desarrolló una agenda de contactos con entidades como Banco Santander y BBVA, además de representantes de los ámbitos energético, tecnológico, financiero y de las infraestructuras. El objetivo es trasladar el interés inversor a proyectos concretos y facilitar nuevas alianzas empresariales.

Un día antes de la Cumbre, Restrepo ya había expuesto ante más de 2.000 asistentes de 40 países, durante el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, las condiciones que el Gobierno pretende garantizar para atraer capital: "seguridad jurídica para las empresas, seguridad física para los ciudadanos y los inversionistas, responsabilidad fiscal y estabilidad democrática".

La apuesta pasa también por la iniciativa privada como motor del crecimiento. En su intervención ante los mandatarios iberoamericanos, el vicepresidente pidió "reconocer el mérito de la gente, del que estudia, del que genera empleo, del que hace la tarea" y "valorar la iniciativa privada".

La Milagro Week, la gran apuesta para captar capital

Uno de los principales proyectos económicos que Colombia quiere impulsar en Europa es la denominada Milagro Week, una iniciativa que busca presentar en distintos mercados internacionales una cartera de proyectos colombianos para ponerlos en contacto con potenciales inversores.

La estrategia está liderada por Restrepo junto al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y tendrá una nueva cita en Madrid en marzo de 2027. Allí el Gobierno pretende presentar un portafolio de 133 proyectos prioritarios para atraer capital europeo y promover alianzas estratégicas.

Durante su estancia en España, el vicepresidente buscó el respaldo de entidades como el Banco Europeo de Inversiones, Santander y BBVA. El Banco Europeo de Inversiones se ha vinculado formalmente a la iniciativa y su presidenta, Nadia Calviño, se refirió a una "alianza estratégica" con Colombia y a los proyectos que la entidad ya financia en ámbitos como la energía y la salud.

Por su parte, desde Banco Santander se organizó un encuentro con empresas españolas de infraestructuras. Su presidente para Colombia, Marcel Patiño, aseguró que la entidad está "lista para movilizar ese capital este año", aunque subrayó la importancia de disponer de "proyectos estructurados y un marco institucional fuerte".

La misión pretende dar continuidad a los contactos establecidos en Madrid y convertirlos en oportunidades de financiación e inversión a medio y largo plazo.

La diplomacia económica, en el centro de la agenda

En esta operación ha tenido un papel destacado el embajador de Colombia ante Bélgica, Luxemburgo, la Unión Europea y la OTAN, Juan Gonzalo Ospina, que participó en la preparación y coordinación de la agenda europea.

Los encuentros con instituciones financieras, compañías tecnológicas, despachos profesionales y representantes empresariales formaron parte de una intensa actividad diplomática. La agenda contempló 50 reuniones en tres días, con el propósito de acercar a las empresas europeas a las oportunidades de inversión que ofrece Colombia.

Esta nueva orientación busca que la representación exterior del país no se limite a las relaciones institucionales, sino que contribuya también a impulsar proyectos económicos, captar capital y abrir mercados.

La estrategia se completa con la participación de la delegación colombiana en las negociaciones de la Declaración Final de Madrid, adoptada por los 22 países de la Comunidad Iberoamericana al término de la Cumbre.

El documento recoge compromisos para reforzar la seguridad, promover el desarrollo económico y social, ampliar las oportunidades educativas y fortalecer la cooperación internacional. También incluye cuestiones como la inteligencia artificial, el multilateralismo y la preparación ante desastres naturales.

Colombia participó asimismo en la negociación de seis comunicados especiales, entre ellos los relativos al centenario del nacimiento de Gabriel García Márquez, la seguridad vial iberoamericana, las islas Malvinas, el fenómeno de El Niño 2026-2027 y la delincuencia organizada transnacional.

Seguridad, jóvenes y futuro de Iberoamérica

La intervención de Restrepo también incluyó referencias a los retos sociales y tecnológicos que afronta la región. El vicepresidente puso el foco en las generaciones más jóvenes y en la necesidad de ofrecerles perspectivas de futuro.

"Millones de jóvenes se preguntan hoy por las oportunidades, por su futuro, por la construcción de esperanza en nuestras naciones", afirmó. A continuación, planteó una pregunta al conjunto de los países participantes: "¿Cómo vamos a responder a esos desafíos y en especial a los sueños frustrados de los más jóvenes en nuestras naciones?".

Para responder a esos retos, defendió la necesidad de contar con más infraestructuras, formación especializada, políticas públicas técnicamente sólidas y un mejor aprovechamiento de las oportunidades del comercio exterior.

También reclamó que Iberoamérica se prepare para afrontar los desafíos de la inteligencia artificial, la computación cuántica y la ciberseguridad, sin renunciar a los valores humanos. En este sentido, reivindicó una región que entienda "el valor del humanismo, del amor, de la empatía, de la integridad, de los valores y principios que no son ni serán artificiales".

En el ámbito de la cooperación internacional, Colombia pidió además que la seguridad ocupe un lugar prioritario en la agenda iberoamericana y reclamó una mayor coordinación frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

"Para Colombia, el narcotráfico, las economías ilícitas y la delincuencia organizada transnacional alimentan la violencia, debilitan nuestras instituciones y comprometen la seguridad de nuestros ciudadanos", advirtió el canciller Omar Bula.

La participación colombiana en Madrid ha servido así para proyectar dos de las principales líneas del nuevo Ejecutivo: marcar distancias con la etapa de Gustavo Petro y presentar al país como un destino atractivo para la inversión internacional. La apuesta económica tendrá que traducirse ahora en proyectos financiados, crecimiento y creación de empleo. La próxima cita de Madrid, prevista para marzo de 2027, será una de las oportunidades para comprobar hasta dónde llegan los resultados de esta ofensiva diplomática.