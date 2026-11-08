Emotivo homenaje en el Bernabéu a los héroes de los incendios y la tragedia ferroviaria de Urda

El Santiago Bernabéu ha dejado por unos minutos el espectáculo deportivo a un lado para rendir tributo a quienes estuvieron en primera línea durante algunas de las jornadas más difíciles que ha atravesado España en el último año. Antes del encuentro de la NFL entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals, el estadio madridista ha acogido un emotivo homenaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos y efectivos de Protección Civil que participaron en la lucha contra los incendios del pasado verano y en las labores de rescate tras los accidentes ferroviarios, entre ellos la tragedia de Urda.

Los miles de aficionados que se encontraban en las gradas han respondido con una sonora ovación. Todo el estadio se ha puesto en pie para reconocer la labor de estos profesionales y voluntarios que, en medio de situaciones de enorme dificultad, trabajaron para proteger a la población, combatir las llamas y auxiliar a las víctimas de los siniestros ferroviarios que han golpeado al país.

Uno de los aspectos más destacados del homenaje ha sido la respuesta del público estadounidense. Muchos de los aficionados norteamericanos presentes en el Bernabéu han mostrado un profundo respeto durante los actos, especialmente cuando ha sonado el himno de España. Numerosos espectadores han llevado la mano al corazón como muestra de respeto, en una imagen especialmente emotiva en una jornada en la que el recuerdo de las víctimas de Urda ha estado muy presente.

El Bernabéu se pone en pie para homenajear a los héroes de los incendios y la tragedia ferroviaria de Urda pic.twitter.com/sq4Nvpz2HC — Libertad Digital (@libertaddigital) November 8, 2026

Los aplausos también han sido protagonistas durante el reconocimiento a los bomberos y al resto de efectivos que participaron en las labores de emergencia. Una ovación compartida por aficionados españoles y extranjeros que ha convertido este momento en uno de los más especiales del partido.

Caras reconocidas en el partido

Entre las autoridades presentes en el Santiago Bernabéu se encontraban la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. También han acudido representantes del mundo del deporte y numerosas caras conocidas que no han querido perderse la cita.

Entre ellos estaban los futbolistas Ferran Torres, Éder Militão, Marc Cucurella y Aymeric Laporte, que han compartido protagonismo con otras personalidades en una jornada que ha convertido al estadio madridista en el centro de atención deportiva internacional.

El reconocimiento a los bomberos, los agentes y los equipos de Protección Civil ha sido uno de los instantes más emotivos de una ceremonia que ha contado también con otros homenajes al deporte español. Antes del inicio del choque han sonado los himnos de España y Estados Unidos, este último interpretado por Taylor Momsen —actriz de la famosa serie Gossip Girl— y el español con una actuación a la guitarra de Pablo Sáinz-Villegas.