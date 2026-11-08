Las imágenes de Ayuso, Almeida y Florentino Pérez en la NFL: sonrisas y balón en mano en el Bernabéu

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Florentino Pérez, Ayuso y Almeida durante la NFL

El año pasado, en el primer Madrid Game, fue homenajeada la UME antes del Miami Dolphins-Washington Commanders que se disputó también en el Santiago Bernabéu. A través de un vídeo y de la megafonía, la unidad española recibió el reconocimiento por su trabajo en el país, principalmente durante la pandemia de coronavirus en 2020, la dana que azotó parte de la Comunidad Valenciana el 31 de octubre de 2024 y los incendios que asolaron gran parte de España ese verano.