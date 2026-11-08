Las imágenes de Ayuso, Almeida y Florentino Pérez en la NFL: sonrisas y balón en mano en el Bernabéu
Antes del inicio del partido, el Bernabéu se ha puesto en pie en un emotivo homenaje a los bomberos y efectivos que lucharon contra los incendios del verano y auxiliaron en los accidentes de Adamuz y Urda.
Florentino Pérez, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida durante la NFL
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, han acudido este domingo al encuentro entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals de la NFL, celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
Al lado de Almeida, su mujer Teresa Urquijo
Unos 20 minutos antes del 'kickoff', los gradas de un Santiago Bernabéu prácticamente lleno rompieron a aplaudir a "11 héroes" en un emotivo homenaje a los servicios de emergencias que trabajaron en los incendios forestales de este verano y los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).
Ayuso sujeta un el balón ovalado de la NFL
Además, antes del himno español, ya con las grandes banderas de España y Estados Unidos extendidas en el terreno de juego, se guardó un respetado minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Urda del pasado 28 de octubre.
Almeida sujeta una camiseta de la NFL
Finalmente, justo antes del inicio del partido entre Falcons y Bengals, se reconoció los éxitos del fútbol español a nivel de selecciones, ya que España es campeona del mundo masculina y femenina a nivel absoluto, campeona del mundo Sub-20 femenina y campeona europea Sub-19 masculina y femenina.
Florentino Pérez, Ayuso y Almeida durante la NFL
El año pasado, en el primer Madrid Game, fue homenajeada la UME antes del Miami Dolphins-Washington Commanders que se disputó también en el Santiago Bernabéu. A través de un vídeo y de la megafonía, la unidad española recibió el reconocimiento por su trabajo en el país, principalmente durante la pandemia de coronavirus en 2020, la dana que azotó parte de la Comunidad Valenciana el 31 de octubre de 2024 y los incendios que asolaron gran parte de España ese verano.
Almeida lanza un balón de la NFL
Cabe recordar que, con motivo del partido, esta semana Almeida destapó en la explanada del Palacio de Cibeles tres cascos gigantes de la National Football League: dos representan a los equipos que disputan el encuentro y el tercero homenajea a Madrid como ciudad anfitriona.
Florentino Pérez durante la NFL en el Bernabéu
Además del partido, el Santiago Bernabéu ha abierto estos días una tienda oficial NFL Shop. Estará disponible hasta el lunes 9 de noviembre y ofrecerá productos de los equipos que se enfrentan este domingo, además de colecciones exclusivas creadas con motivo del 2026 NFL Madrid Game.
Florentino Pérez, Ayuso y Almeida saludan a los aficionados
Durante todo el fin de semana se han venido sucediendo diferentes eventos en la capital para aquellos que han querido acercarse a la NFL sin necesidad de esperar al partido de este domingo. Por ejemplo, la plaza de España ha sido uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados. Allí ha estado instalada la NFL Experience Madrid, experiencias interactivas para conocer mejor este deporte, un campo de flag football y actividades con clubes deportivos.
Florentino Pérez, Ayuso y Almeida durante la NFL
La propia NFL calificó como "histórico" que por primera vez España forme parte del calendario de una liga que lleva más de una década exportando su producto a Europa con paradas en Londres y Múnich.
Thibaut Courtois y su novia Mishel Gerzig en la NFL de Madrid
Al encuentro han acudido numerosos rostros conocidos, entre ellos muchos deportistas. Por ejemplo, se ha visto a Thibaut Courtois y su novia Mishel Gerzig. También al futbolista Marc Cucurella y a su pareja Claudia Rodríguez,