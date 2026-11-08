Los secretos del cementerio de La Almudena: famosos, leyendas, visitas y mucho más

El cementerio municipal de Nuestra Señora de la Almudena es uno de los más grandes y antiguos de Europa Occidental. Situado en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, cuenta con una extensión aproximada de 120 hectáreas y comenzó a funcionar en 1884 bajo la denominación de Necrópolis del Este. Sin embargo, su inauguración oficial tuvo lugar en 1925.

El lunes 9 de noviembre es festivo en Madrid por la celebración del Día de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la capital. Aunque la jornada está marcada por los actos religiosos y las celebraciones en honor a la Virgen, también puede ser una oportunidad para descubrir algunos de los lugares históricos más singulares de la ciudad.

Este camposanto engloba tres zonas de enterramiento: el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, el cementerio civil y el cementerio hebreo. Su historia, sus obras de arte y las sepulturas de personajes ilustres lo convierten en un lugar de gran interés cultural para conocer mejor el pasado de Madrid y de España.

El horario de apertura del cementerio varía en verano y en invierno. El horario de verano: de marzo a octubre abre desde las 8:00 de la mañana hasta las 19:30 de la tarde. Y el horario de invierno, desde octubre a marzo, desde las 8:00 de la mañana hasta las 18:30 de la tarde.

Las tres zonas del cementerio de La Almudena

El cementerio civil

El cementerio civil se inauguró el 9 de septiembre de 1884 y estaba destinado a los difuntos que no eran católicos, así como a otros colectivos que no podían recibir sepultura en el cementerio católico de la época.

En este espacio descansan algunas de las personalidades más importantes de la historia política y cultural de nuestro país.

El cementerio hebreo

El cementerio hebreo de La Almudena se inauguró en 1922, durante el reinado de Alfonso XIII, cuando la comunidad judía obtuvo permiso para inhumar a sus muertos de acuerdo con la religión hebrea.

Su extensión abarca aproximadamente una hectárea y está compuesto por una sola calle, con las tumbas y lápidas colocadas a ambos lados. En cada sepultura hay un único cuerpo enterrado, de acuerdo con la tradición del recinto.

Símbolo Judaísmo | Fuente: Europa Press

Entre sus particularidades se encuentran los requisitos de los cementerios judíos: estrellas de David, las inscripciones funerarias en hebreo y las piedras que familiares y amigos depositan sobre las tumbas en recuerdo de los difuntos, en lugar de las flores y coronas habituales en otros cementerios.

El cementerio permanece cerrado los sábados, ya que el shabbat (sábado en castellano) es el día de descanso semanal del judaísmo. Comienza el viernes antes de la puesta del sol y termina el sábado por la noche, después del anochecer.

La puerta principal suele permanecer cerrada y solo está abierta los días que hay entierro. Sin embargo, se puede acceder a él a través de una pequeña puerta verde situada en el interior del Cementerio Civil.

El cementerio de Nuestra Señora de la Almudena

La zona principal del cementerio alberga la parte más antigua del conjunto, conocida como el Cementerio de Epidemias. Este espacio comenzó a funcionar en 1884, cuando una epidemia de cólera llevó a habilitar un cementerio provisional. Posteriormente, se continuó desarrollando el proyecto de la Necrópolis del Este, cuya inauguración oficial se produjo en 1925.

El proyecto original fue diseñado por los arquitectos Fernando Arbós y Tremanti y José Urioste, quienes, influidos por la arquitectura funeraria de otros cementerios europeos, proyectaron construir una gran necrópolis extramuros para Madrid a finales del siglo XIX.

Visitas guiadas al cementerio de La Almudena

Los Servicios Funerarios de Madrid (SFM) ofrecen un programa de visitas guiadas con distintos recorridos temáticos para acercar a los visitantes al patrimonio histórico, artístico y cultural de la necrópolis.

Entre las opciones disponibles se encuentran las siguientes:

Las Mesetas : un recorrido por esta zona del cementerio para conocer su historia, su arquitectura y las tumbas de personalidades como Alberto Aguilera, Enrique Tierno Galván, Lola Flores y el Yiyo.

: un recorrido por esta zona del cementerio para conocer su historia, su arquitectura y las tumbas de personalidades como Alberto Aguilera, Enrique Tierno Galván, Lola Flores y el Yiyo. La Necrópolis : permite descubrir el proyecto original del cementerio y sus cambios artísticos y arquitectónicos a lo largo de más de un siglo de historia. También incluye sepulturas de figuras como María Guerrero y Benito Pérez Galdós.

: permite descubrir el proyecto original del cementerio y sus cambios artísticos y arquitectónicos a lo largo de más de un siglo de historia. También incluye sepulturas de figuras como María Guerrero y Benito Pérez Galdós. Ruta Literaria I : propone un recorrido por la zona de las Mesetas para conocer a figuras vinculadas al mundo de las letras, como Concha Espina, Manuel Machado, Ramón Pérez de Ayala, Rafael Sánchez Ferlosio y Francisco Umbral, además de representantes del humor gráfico y la lexicografía.

: propone un recorrido por la zona de las Mesetas para conocer a figuras vinculadas al mundo de las letras, como Concha Espina, Manuel Machado, Ramón Pérez de Ayala, Rafael Sánchez Ferlosio y Francisco Umbral, además de representantes del humor gráfico y la lexicografía. El Cementerio Antiguo: se adentra en la parte más antigua del conjunto y en el espacio conocido originalmente como Cementerio de Epidemias.

De los Pórticos a las Trece Rosas : recorre la parte principal del recinto y las sepulturas de personajes ilustres que han formado parte de la historia española.

: recorre la parte principal del recinto y las sepulturas de personajes ilustres que han formado parte de la historia española. El Cementerio del Este : ofrece una aproximación general a la historia de la necrópolis y al pasado de Madrid.

: ofrece una aproximación general a la historia de la necrópolis y al pasado de Madrid. La Almudena Contemporánea : transcurre por la zona más reciente del cementerio, construida a partir de 1955.

: transcurre por la zona más reciente del cementerio, construida a partir de 1955. Cementerio Civil y Cementerio Hebreo: permite conocer la historia de ambos recintos y la importancia de sus enterramientos.

Cementerio de la Almudena | Fuente: Europa Press

¿Cuánto cuestan las visitas guiadas?

Los Servicios Funerarios de Madrid ofrecen diferentes recorridos temáticos para descubrir la historia y el patrimonio del cementerio de La Almudena. Las visitas guiadas habituales tienen un precio de 4 euros, aunque las tarifas y la disponibilidad pueden variar según la convocatoria.

Por ello, es recomendable consultar la programación y la disponibilidad de cada visita antes de acudir. La información actualizada se encuentra en la web oficial.

Los primeros enterramientos y los personajes ilustres

La primera persona enterrada en la parte civil del cementerio fue Maravillas Leal González, que se suicidó. En la parte religiosa, el primer enterramiento fue el de Pedro Regalado, un niño de 14 meses.

En total, hay 143 personas ilustres enterradas en La Almudena.

Escritores y Premios Nobel

Entre las figuras vinculadas a la literatura y la ciencia se encuentran Benito Pérez Galdós, Vicente Aleixandre, Santiago Ramón y Cajal, Almudena Grandes, Dámaso Alonso y Blas de Otero.

Lápida Almudena Grandes | Fuente: Europa Press

Artistas y músicos

El cementerio también está relacionado con nombres destacados de la música, el cine y el espectáculo español, como Lola Flores y su familia, Lina Morgan, Fernando Fernán Gómez, Antonio Vega, Enrique Urquijo, Estrellita Castro.

Antonio Flores y Lola Flores | Fuente: Wikimedia

Políticos y personajes históricos

Entre los personajes políticos e históricos figuran Pablo Iglesias, fundador del PSOE; Dolores Ibárruri, conocida como la Pasionaria; Francisco Pi y Margall, Estanislao Figueras y Nicolás Salmerón, presidentes de la Primera República Española; los alcaldes de Madrid Enrique Tierno Galván y Alberto Aguilera, y Clara Campoamor, figura clave en la consecución del sufragio femenino en España.

Leyendas del cementerio

Fausto, el ángel de la muerte

Una de las leyendas más famosas del cementerio es la del llamado ángel de la muerte. Sobre la cúpula de la capilla se encuentra la figura de un ángel sentado, conocido popularmente por los madrileños como Fausto, que sostiene una trompeta sobre sus piernas.

Según cuenta la leyenda, si alguien se encuentra cerca de la escultura y escucha sonar la trompeta, significa que morirá en breve o que la muerte acecha a alguno de sus seres queridos.

Fausto | Fuente: Wikimedia

Otra versión sostiene que, cuando llegue el Apocalipsis, el ángel se levantará, tocará la trompeta y los muertos volverán a la vida.

Estas supersticiones habrían influido en la posición del instrumento. Según la historia que circula sobre la escultura, originalmente el ángel sostenía la trompeta sobre su boca, pero, durante una restauración, se decidió colocarla sobre sus piernas para evitar que continuara alimentando las leyendas.

El autobús 110 y el fantasma de La Almudena

Otra de las leyendas más conocidas del cementerio está relacionada con la línea 110 de la EMT, que circula por el interior del recinto.

Según los testimonios recogidos en distintos reportajes a conductores de esta línea, durante el recorrido por el cementerio subiría al autobús una joven que pulsa el timbre de parada al llegar al monumento de los Héroes de Cuba. Sin embargo, cuando el conductor mira hacia atrás para abrir las puertas, la joven ha desaparecido.

Los conductores también cuentan que, en ocasiones, durante el último recorrido del día, cuando ya no queda ningún viajero en el autobús, se enciende la luz de "Parada solicitada" al llegar a la última parada.

Estas historias han alimentado la leyenda del supuesto fantasma que recorre el cementerio y que se ha convertido en una de sus curiosidades más conocidas.

Otras curiosidades del cementerio

Una exposición de antiguos carruajes fúnebres

Desde 1994, el cementerio cuenta con una exposición de antiguos carruajes fúnebres utilizados entre 1884 y el último tercio del siglo XX.

Estos vehículos se empleaban para trasladar a los difuntos y, debido a su elevado coste, solo estaban al alcance de las personas más adineradas. Entre quienes utilizaron este tipo de transportes se encontraban el doctor Gregorio Marañón y el filósofo José Ortega y Gasset.

Lápidas con símbolos políticos y religiosos

Otra de las particularidades del cementerio es la variedad de símbolos que aparecen en sus lápidas. Algunas muestran la hoz y el martillo, emblema del comunismo; otras incluyen el símbolo socialista, una rosa sostenida por un puño, mientras que en muchas sepulturas religiosas destaca la cruz.

Esta diversidad refleja las distintas ideologías, creencias y formas de entender la vida y la muerte de las personas que descansan en La Almudena.