Milagros y leyendas de la Almudena, la Virgen que sobrevivió más de 300 años oculta

Para conocer la historia de la virgen patrona de esta comunidad hay que remontarse a los orígenes de la propia ciudad. Madrid, un lugar de cruce de historias y personas. Aunque la arqueología nos anima a pensar en asentamientos hace más de 30.000 años, el verdadero origen de la capital como urbe sucedió mucho después, en la Edad Media.

Son diferentes las historias que datan el principio de la ciudad, y sobre todo, el surgimiento de la Virgen de la Almudena como símbolo de esta. Aunque los datos refieren al surgimiento de la urbe durante el reinado musulmán en Madrid del emir Muhammad I, se habla de un asentamiento cristiano previo al andalusí. El primer punto para analizar fue la aparición de una estatua de la Almudena, nombre de origen árabe, al-mudayna, que además tiene un significado relevante refiriéndose a ciudadela o recinto amurallado. La Virgen toma este nombre tras ser encontrada después de más de 300 años oculta.

Previamente a los asentamientos andalusíes y a la época cristiana medieval, fue un punto estratégico militar para los romanos. Un lugar de cruce de caminos. Posteriormente, los musulmanes mantendrían este legado para forjar el Alcázar Andalusí y, actualmente, el Palacio Real. Una de las leyendas más antiguas defiende que la estatua de la Virgen de la Almudena fue traída desde Jerusalén por el propio ápostol Santiago. Según esta leyenda San Nicodemo la talló y el evangelista Lucas la pintó. Pese a no haber documentación que acredite esta historia, poetas y otros escritores como el propio Lope de Vega continuaron la tradición de difundirla, además de que una placa de bronce de 1616 y grabados y lienzos del siglo XVIII respaldan la teoría. También se suma a esta teoría que el cristo del atrio sea idéntico al que hay en el pórtico de la Catedral de Santiago de Compostela.

Cuando la ciudad cristiana de Magerit—antigua nomenclatura de Madrid—fue conquistada entre los años 711 y 714 por los musulmanes, los cristianos la ocultaron y permaneció allí durante 373 años. El 9 de noviembre de 1085 en la reconquista de la ciudad por Alfonso VI, este prometió ir a buscar la estatua si conseguía recuperar Toledo, y así lo cumplió. El buen estado de la estatua fue tomado como una señal de protección divina.

Milagros y leyendas de la Almudena

Las leyendas que siguieron a esta historia cuentan también que durante la búsqueda de la estatua, la muralla de la ciudad se abrió por obra de un milagro y ante ellos se encontraba la Virgen sosteniendo al Niño con dos velas, aún encendidas pese a los más de 300 años transcurridos. En otras historias se incluye al Cid Campeador, quién aseguró haber soñado con la Virgen pidiendo liberar la ciudad y al llegar a la muralla un tramo se había desplomado permitiéndoles entrar, relato que coincide con la anterior leyenda.

Además también se le atribuyen otros milagros como en el 1109 cuando una epidemia asoló y acabó con las tropas musulmanas lideradas por Alí Ben Yesuf, mientras que los habitantes de la ciudad quedaron milagrosamente a salvo. También se le atribuyó la resurrección de una niña tras depositar su cuerpo en el altar de la Virgen o la sanación de enfermos como un tullido. En el siglo XVII la procesión de la Virgen logró detener un incendio que amenazaba el corazón de la ciudad y en la propia Guerra Civil pese a los bombardeos y conflictos, permaneció intacta resguardada en la cripta de la Almudena.

La Virgen se muestra por tanto como protectora de la ciudad y de los cristianos. Una vez hallada la estatua pasó a formar parte de la Iglesia de Santa María en la Plaza Mayor, y en 1993 pasó a la Catedral de la Almudena. La Virgen pasó a ser un símbolo de unión para los habitantes de la ciudad, agradeciendo y pidiendo por sus cosechas, protección a la ciudad en tiempos de guerra y acompañamiento de los acontecimientos familiares.

El día de celebración de la Virgen de la Almudena, que en ocasiones ha sido opacada por San Isidro, se consolidó el 9 de noviembre de 1976 de forma oficial, aunque durante siglos se había celebrado el 8 de septiembre con motivo de la natividad de la Virgen. Fue el papa Pío X en 1908 quien la nombró patrona de Madrid y en 1948 se celebró el 10 de noviembre su coronación canónica.

Como curiosidad de la Catedral de la Almudena —construida durante el reinado de Alfonso XII—, su primera mujer, María de las Mercedes de Orleans y Borbón, que falleció muy joven y sin descendencia, fue enterrada en dicha catedral para cumplir los deseos de Alfonso XII, ya que al no tener hijos no podía ser enterrada en el Panteón de Reyes de El Escorial como el resto de reyes. Sus restos yacen bajo la imagen de la Virgen detrás del altar mayor.