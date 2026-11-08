Una comunidad de vecinos pagará 49.000 euros a un restaurante que tuvo que cerrar por obras

La Audiencia Provincial de Madrid (APM) ha confirmado la condena a una comunidad de propietarios que deberá indemnizar con 49.011,97 euros a un restaurante ubicado en el edificio por los daños derivados del cierre de su actividad durante 47 días debido a unas obras en la red de saneamiento.

La sentencia desestima el recurso presentado por la comunidad de propietarios a la resolución que dictó en marzo de 2025 la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, que ya condenaba a los vecinos al pago de esa indemnización.

Gastos propios del negocio

En su auto, el juez señala que durante los 47 días que duró la obra, los hosteleros tuvieron que sufragar con sus ahorros los gastos fijos del negocio mientras estuvo sin actividad, tales como los costes de la luz, alimentos, bebidas, alquiler del local, cotizaciones a la Seguridad Social, vigilancia, pólizas de seguros, etc.

Por ello, el tribunal considera razonable indemnizar a los dueños del restaurante con esta cantidad, ya que tuvieron que sufragar los gastos de su propio patrimonio para conservar el negocio preparado para su explotación una vez finalizadas las obras.

Destaca que tras el cierre del restaurante, los titulares carecieron de ingresos y se vieron obligados a recurrir a sus ahorros particulares para hacer frente a estos pagos.

Rotura de la red de saneamiento

El local tuvo que permanecer cerrado por grietas y hundimiento de suelo por rotura de la red de saneamiento.

La sentencia reprocha a los vecinos que la antigüedad del edificio exigía a la comunidad de propietarios una mayor diligencia en la comprobación del estado de la red de saneamiento antes de llegar a tal estado de deterioro.

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.