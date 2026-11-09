Ayuso, convencida de que "va a haber cambio en España": "El miedo sería a no cambiar las cosas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado convencida de que España afrontará un cambio político y ha advertido de que el verdadero temor no debería estar en una posible alternancia, sino en mantener la situación actual. "El miedo sería a no cambiar las cosas", ha defendido este lunes, antes de asistir a la misa en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.

En declaraciones a los medios, Ayuso ha asegurado que existe un creciente descontento entre los ciudadanos y ha afirmado que algunos le trasladan que se plantean abandonar España si no se produce un cambio. A su juicio, el Ejecutivo intenta presentar la alternancia política como un motivo de preocupación, cuando, según sostiene, lo que debería inquietar a los españoles es que los problemas actuales continúen.

En este sentido, la dirigente madrileña ha enumerado algunas de las cuestiones que considera más preocupantes: la situación de Ceuta, las dificultades en el transporte ferroviario, el deterioro de la clase media y el encarecimiento del coste de la vida. También ha criticado el enfrentamiento entre bloques políticos, que ha atribuido a una estrategia impulsada desde el Gobierno.

Ayuso ha insistido en que los españoles están reclamando un cambio y ha advertido de que desde Moncloa podrían surgir nuevas maniobras para modificar la percepción de la opinión pública. "Son una factoría de sorpresas y va a haber señuelos y trampas", ha señalado, al tiempo que ha lamentado que parezca que los accidentes ferroviarios ocurrieron hace mucho tiempo.

La presidenta regional ha reclamado que se respete la voluntad de los ciudadanos y ha recordado que España es una democracia. Por ello, ha asegurado que el PP ofrecerá su mejor versión para convencer a los españoles de la necesidad de un cambio político y evitar que el país continúe por la misma senda.

Críticas al modelo de Estado

Durante sus declaraciones, Ayuso también ha cargado contra los socios parlamentarios de Pedro Sánchez y contra el proyecto político que, a su juicio, pretende transformar el modelo de Estado y la organización territorial de España.

La dirigente popular ha advertido de que el país corre el riesgo de convertirse en una sociedad marcada por los agravios y la falta de oportunidades. En este contexto, ha criticado las dificultades que, según considera, encuentran los ciudadanos para progresar económicamente y desarrollar sus proyectos de vida.

"Estamos convirtiéndonos en un país de personas agraviadas, mileuristas sin incentivo, donde ni contratar, ni hipotecarse, ni esforzarse merezca la pena porque el Estado ya te lo pone difícil", ha afirmado.

Preguntada por las encuestas publicadas, Ayuso ha asegurado que no basa su actuación política en los sondeos, sino en la defensa de sus convicciones. En su opinión, la prioridad debe ser trasladar sus propuestas y lograr el respaldo ciudadano mediante la persuasión. "Hay que intentar convencer porque esto va de convencer, no de imponer", ha concluido.