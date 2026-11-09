Día de la Almudena: horario de los supermercados en Madrid este 9 de noviembre

El próximo día 9 de noviembre con motivo de la celebración de la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, los comercios e instituciones tendrán otros horarios tal y como sucede con el resto de los festivos anuales.

La celebración únicamente afectará al municipio de Madrid y no a las localidades de Móstoles, Getafe, Leganés o Alcalá de Henares, que continuarán con sus horarios habituales de apertura y cierre. Lo ideal si necesitas hacer la compra para esa semana es no planearla o dejarla para ese mismo lunes, pero si necesitas comprar algo ese día sin falta, la mayoría de los supermercados abrirán sus puertas en un horario más reducido.

Mercadona: no abrirá

Mercadona es un caso particular dentro de las grandes cadenas de supermercados porque sigue una política especial de cierre en domingos y festivos, por lo que el próximo 9 de noviembre en Madrid los establecimientos de Mercadona se mantendrán cerrados.

Mientras que en el resto de las localidades de Madrid seguirán su habitual horario de apertura a las 9:00 y cierre a las 21:00.

Carrefour

La cadena francesa de hipermercados cuenta con diferentes formatos de establecimientos. Carrefour Express y Carrefour Market cuentan con mayor flexibilidad para abrir domingos y festivos; por otro lado, los formatos de hipermercados aplican horarios especiales y reducidos o directamente permanecen cerrados. Puedes consultar los horarios de cada establecimiento en la página de la tienda.

Lidl y Aldi: horarios con poco cambio

Lidl suele abrir en festivos en su horario habitual de 9:00 a 22:00, aunque de forma excepcional hay tiendas que pueden adoptar otro horario en festivos. Por su parte, Aldi adoptará horarios especiales para el festivo madrileño en algunas de sus tiendas, mientras que mantendrá los habituales en otros establecimientos, por lo que ambas cadenas de supermercados recomiendan consultar los horarios específicos de cada tienda.

DIA y Ahorramás

Por otro lado, DIA reduce el horario de algunas de sus tiendas con cierre a las 14:00, aunque variará según ubicación y algunas tiendas de proximidad pueden aplicar el horario de domingos y festivos. El caso de Ahorramás es similar: algunas de sus tiendas abren los festivos con un cierre temprano a las 15:00; otras, sin embargo, permanecen cerradas.

Alcampo

Por último, en el caso de Alcampo, la apertura de la tienda dependerá del formato de esta y de su localización. Además, la compañía recuerda que es diferente según sean supermercados o hipermercados y que lo conveniente es consultar los horarios de cada particular.