El plan perfecto de otoño en Madrid: senderismo, setas y menús por 30 euros

La Comunidad de Madrid propone una nueva forma de descubrir sus municipios durante el otoño: combinar las rutas por la naturaleza con la gastronomía tradicional. Para ello, Hostelería Madrid ha presentado este viernes en San Martín de Valdeiglesias la guía 'Villas Silvestres 2026', una publicación que recoge 35 establecimientos hosteleros, 22 itinerarios de senderismo y 15 recetas elaboradas con setas y carnes de caza. Los menús de los restaurantes participantes tienen precios de entre 30 y 40 euros por persona.

La iniciativa, desarrollada por Hostelería Madrid en colaboración con la Dirección General de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid, busca impulsar el turismo de proximidad y dar a conocer la riqueza natural, histórica y gastronómica de las once Villas de la región.

La presentación ha contado con la participación de Laura Martínez Cerro, directora general de Turismo y Hostelería; José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid; Patricia E. Mota, directora de Desarrollo de Hostelería Madrid; y Gema de Francisco Alonso, propietaria de Hacienda La Coracera y del Restaurante 7 Capillas.

Durante el acto, Aparicio ha destacado que "la riqueza gastronómica de nuestros municipios es una razón más para descubrir las Villas de Madrid". Por su parte, Martínez Cerro ha incidido en la importancia de preservar las tradiciones a través de la cocina, mientras que Gema de Francisco ha puesto en valor la colaboración entre los distintos agentes para ofrecer experiencias vinculadas al territorio.

35 restaurantes con menús de setas y carne de caza

La publicación incluye propuestas de once municipios madrileños: Buitrago del Lozoya, Chinchón, Colmenar de Oreja, Manzanares el Real, Navalcarnero, Nuevo Baztán, Patones de Arriba, Rascafría, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna y Villarejo de Salvanés.

Los 35 establecimientos participantes han diseñado menús en los que los productos propios del otoño adquieren un papel protagonista, especialmente las setas y las carnes de caza. Entre las elaboraciones recogidas en la guía figuran arroces con perdiz, guisos de carne y setas salteadas, junto a otras recetas que combinan la cocina tradicional con propuestas más actuales.

Los menús tienen un precio de entre 30 y 40 euros por persona. Además, la guía ofrece información sobre cada restaurante, sus especialidades, ubicación y datos de contacto para facilitar las reservas.

22 rutas para descubrir los paisajes de Madrid

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de 22 rutas de senderismo, dos por cada uno de los municipios incluidos. Los itinerarios permiten recorrer diferentes entornos naturales de la región, desde paisajes de montaña y pinares hasta bosques, riberas y caminos históricos.

Cada propuesta incluye un mapa y datos prácticos sobre la distancia, el desnivel, la duración estimada y el grado de dificultad. También dispone de acceso a su versión digital, con el objetivo de facilitar la planificación de las visitas.

De esta manera, la guía plantea organizar escapadas de un día que comiencen con una ruta por el entorno natural de alguno de estos municipios y terminen en uno de los establecimientos hosteleros adheridos a la iniciativa.

A estas propuestas se suma un recetario con 15 elaboraciones de setas y carnes de caza, acompañado de un catálogo ilustrado de especies micológicas y cinegéticas presentes en la Comunidad de Madrid. El documento recoge sus características y posibles usos culinarios.

San Martín de Valdeiglesias, escenario de la presentación

El municipio de San Martín de Valdeiglesias, situado en la Sierra Oeste madrileña, ha sido el elegido para presentar la publicación. Su ubicación, entre el río Alberche y los embalses de San Juan y Picadas, y su patrimonio histórico y natural lo convierten en uno de los destinos incluidos en la guía.

Entre sus principales atractivos figuran el Castillo de la Coracera y sus viñedos de Garnacha y Albillo Real, dos variedades vinculadas a la Denominación de Origen Vinos de Madrid.

La oferta gastronómica del municipio está representada, entre otros establecimientos, por el Restaurante 7 Capillas, donde se ha celebrado el acto. Su propuesta incluye platos como patatas a la importancia con setas de otoño y arroz con perdiz.

La guía también recoge dos itinerarios para conocer el entorno: uno sigue el trazado de la antigua línea ferroviaria hasta la presa de Picadas, junto al Alberche, y otro permite descubrir seis ermitas relacionadas con la historia local.

Impulsar el turismo fuera de temporada

'Villas Silvestres 2026' da continuidad al proyecto 'Villas a Fuego Lento', que Hostelería Madrid presentó en Fitur 2026 para promocionar la cocina tradicional de los municipios de la región. La nueva publicación amplía esa propuesta con actividades al aire libre y productos gastronómicos propios de la temporada otoñal.

Con este proyecto, la asociación pretende contribuir a desestacionalizar el turismo, atraer visitantes a los municipios madrileños fuera de los periodos de mayor afluencia y favorecer la actividad económica de los negocios hosteleros locales.

La guía se integra en Saborea Madrid, una iniciativa que reúne otras publicaciones gastronómicas como 'Madrid Barista', centrada en el café de especialidad; 'Mad Mixology', dedicada a las coctelerías; 'Restaurantes con Solera', sobre establecimientos históricos, y la mencionada 'Villas a Fuego Lento'.

'Villas Silvestres 2026' está disponible en formato digital, tanto en español como en inglés, y ofrece información para organizar las visitas, consultar los restaurantes participantes y acceder a los recorridos. En conjunto, el catálogo de guías gastronómicas de Hostelería Madrid supera ya los 300 restaurantes y establecimientos.