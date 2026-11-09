Lavapiés, cada vez más inseguro: drogas, peleas y taxistas que temen entrar de noche

El céntrico barrio madrileño de Lavapiés continúa experimentando un aumento de la tensión y miedo entre sus vecinos por los todavía crecientes problemas de peleas, convivencia, aumento de robos, hurtos, inseguridad nocturna y drogas. Los residentes del barrio llevan décadas aludiendo a problemas de convivencia y delincuencia en esta zona de la capital, pero las denuncias sobre inseguridad se han intensificado en los últimos años.

De hecho, en los últimos días circulan varios vídeos en redes sociales de peleas callejeras nocturnas que desembocan en hospitalizaciones, reyertas o con los habitantes de esta zona encerrados en casa por miedo a salir.

Las jeringuillas vuelven a Lavapiés: <<Se pinchan delante de casa y ni los taxis quieren entrar de noche» El céntrico barrio de Madrid vive sus peores horas#multiculturalidad #delincuencia pic.twitter.com/dgjgIDCjGZ — @§ÌGRÌÐ~•~ (@Sigridmdrd) November 4, 2026

Los aumentos en el consumo de droga han llamado especialmente la atención. Vecinos de la zona ya denunciaron ante Libertad Digital hace un año la insostenible situación. Los espacios públicos como parques infantiles, la acera o los bancos son ocupados por decenas de personas que se encuentran en ocasiones bajo los efectos del alcohol o las drogas. Una situación que aseguraron no era tan grave desde los años 80.

Asimismo, comentaron la falta de higiene y suciedad de las calles provocada también a raíz de estas personas: "Se mean y se cagan en cualquier lado". Una situación que, además, denuncian quiénes tienen comercios allí y tienen que lidiar día a día con ello.

Pese al control policial constante por el paso de patrulleras todas las noches, la situación se ha tornado más complicada en los últimos años por el aumento de narco-pisos. Las medidas de la Comunidad de Madrid en colaboración con la Delegación del Gobierno van desde la presencia preventiva de seguridad hasta macrorredadas, aunque la Comunidad de vecinos de Lavapiés recuerda en redes habitualmente que los problemas siguen sin desaparecer y necesitan más medidas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid pone el foco también en la vulnerabilidad de quienes recurren a las sustancias por dependencia con la retirada de jeringuillas y la atención sanitaria y ha incluido también un plan de emergencia en el plan de acción del distrito.

📍 Así amanece hoy Lavapiés.

La rampa convertida en vertedero y dormitorio improvisado, con suciedad y restos tirados por todas partes.

Pedimos limpieza, seguridad y soluciones reales para recuperar nuestros espacios públicos. @seguragc @IdiazAyuso @AlmeidaPP_#Lavapiés #Madrid pic.twitter.com/tNGCEgl9A2 — Comunidad Vecinos Lavapies Sombrerete 2426 (@lavapiesvecinos) September 19, 2025

Según ABC, los vecinos se quejan también de comercios que venden sustancias de forma ilegal como alcohol a altas horas de la noche cuando ya no está permitido. Al igual que casinos que son lugar de encuentro para las bandas que merodean en la zona. Comentan además que el consumo de droga se produce en ocasiones a la luz del día y delante de los portales e incluso aluden a que los propios taxistas temen al entrar por la noche en Lavapiés.

La lucha por que se dé un cambio y se tomen mayores medidas para proteger a los habitantes de la zona sigue sin mucho mayor éxito y la tensión aumenta cada vez más en un barrio de Madrid que, lejos de volver a ser su hogar habitual, cada vez se torna más inseguro.