Madrid celebra el día de la Virgen de la Almudena: horarios de las misas, ofrendas florales y procesión

Madrid se prepara para celebrar el próximo lunes 9 de noviembre el día de su patrona, la Virgen de la Almudena, con un programa de actos religiosos que reunirá a numerosos fieles en torno a la catedral. Las celebraciones comenzarán este viernes 6 y se prolongarán hasta el martes 10, con el tradicional triduo, las ofrendas florales y solidarias, una vigilia de jóvenes y la solemne Eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo.

Este año, los actos se celebrarán bajo el lema "Alcemos juntos la mirada" y tendrán algunas novedades.

Cambio de ubicación

La novedad más destacada es el cambio de ubicación de las ofrendas florales, que se trasladan a la calle Bailén debido a la celebración de la Cumbre Iberoamericana en el entorno del Palacio de Colecciones Reales. Además, la imagen de la patrona lucirá dos réplicas de la Rosa de Oro que le regaló el papa León XIV durante su visita a Madrid el pasado mes de junio.Horarios de las ofrendas florales a la Virgen de la Almudena.

Uno de los actos más tradicionales de esta festividad es la ofrenda floral y solidaria del pueblo de Madrid, en la que vecinos y visitantes acuden a depositar sus ramos en honor a la patrona. En esta edición, las flores se colocarán en la calle Bailén, donde se instalará una gran estructura floral que cubrirá las rejas de la catedral y en la que se situará la imagen de la Virgen.

La ofrenda podrá realizarse durante tres jornadas. El sábado 7 y el domingo 8 de noviembre estará abierta de 10:00 a 20:00 horas, mientras que el lunes 9, día de la festividad, podrá visitarse de 15:00 a 20:00 horas.

También habrá una ofrenda específica de los colegios, que este año se ha trasladado al martes 10 de noviembre debido a la Cumbre Iberoamericana. Los centros educativos podrán participar entre las 9:00 y las 17:00 horas, mientras que, de 17:00 a 20:00 horas, la ofrenda volverá a estar abierta al público general.

La programación incluye, además, las ofrendas de los veteranos de las Fuerzas Armadas y de diferentes colectivos madrileños. El sábado 7, a las 11:00 horas, tendrá lugar el desfile y la ofrenda floral y solidaria de los veteranos de las Fuerzas Armadas. Ese mismo día, a las 16:00 horas, las casas regionales protagonizarán un pasacalles y una ofrenda desde la catedral hasta la plaza de la Villa.

El domingo 8, a partir de las 16:00 horas, será el turno de los grupos madrileños, que realizarán otro pasacalles y una ofrenda floral por el mismo recorrido.

Horario de la misa solemne y recorrido de la procesión

El lunes 9 de noviembre tendrá lugar el acto religioso central de la festividad. La misa solemne comenzará a las 11:00 horas en la explanada de la catedral de la Almudena y estará presidida por el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid.

Durante la celebración eucarística, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, renovará el tradicional Voto de la Villa, una de las ceremonias institucionales vinculadas a la devoción madrileña por su patrona.

Al finalizar la misa, la imagen de la Virgen saldrá en procesión desde la catedral. El recorrido discurrirá por las calles Mayor, Santiago y Requena, para regresar posteriormente por la calle Bailén hasta el templo. A las 11:30 horas están previstas actuaciones de grupos madrileños en la plaza de la Villa, coincidiendo con el paso de la imagen.

Una de las novedades de este año estará precisamente en la imagen de la patrona. La Virgen lucirá dos rosas de plata bañadas en oro, elaboradas artesanalmente por el orfebre Antonio Martínez a imagen de la Rosa de Oro que le entregó el papa León XIV durante su visita a la catedral el pasado 8 de junio. Una de las piezas se colocará en la talla original y la otra en la mano del Niño Jesús de la imagen que sale en procesión.

El triduo y la vigilia de jóvenes, antes del día grande

Los actos religiosos comenzarán antes de la festividad con el tradicional triduo en honor a la Virgen de la Almudena. La catedral acogerá estas celebraciones los días 6, 7 y 8 de noviembre, a las 19:00 horas, como preparación para el día de la patrona.

El viernes 6, a las 20:00 horas, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid ofrecerá un concierto en el interior de la catedral. El domingo 8, por su parte, tendrá lugar una de las citas dirigidas especialmente a los más jóvenes: la vigilia de jóvenes, que comenzará a las 20:30 horas en la catedral y podrá seguirse también a través del canal de YouTube de la Archidiócesis de Madrid.

Con estas celebraciones, Madrid se prepara para honrar a su patrona en una de las citas religiosas más importantes del calendario de la capital, que volverá a reunir a fieles, familias y colectivos de la ciudad en torno a la Virgen de la Almudena