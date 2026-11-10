Almeida acusa a Sánchez de "mentir" con el funeral de Urda: "Una cosa es no tener empatía y otra tampoco dignidad"

José Luis Martínez-Almeida ha cuestionado muy duramente la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda que se celebrará este martes por la tarde en Toledo. El alcalde ha considerado que acudir a una ceremonia de estas características es una "obligación de todos los responsables institucionales", independientemente de sus creencias religiosas.

No es la primera vez que Sánchez opta por no acudir personalmente a un funeral por las víctimas de un accidente ferroviario. Ya ocurrió tras el de Adamuz, cuando el presidente delegó la representación del Gobierno en la entonces vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que se encontraba en plena precampaña de las elecciones andaluzas, y en el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Almeida, que sí ha confirmado su asistencia, ha reprochado al presidente del Gobierno que haya justificado su ausencia por tratarse de un funeral católico. Un argumento que, a su juicio, no se sostiene. Así, ha acusado a Sánchez de recurrir a "la mentira" para justificar su ausencia.

"Todos somos conscientes de que ha ido a funerales católicos", ha señalado antes de recordar su presencia en la misa de la Sagrada Familia de Barcelona. "A mí me tendrá que explicar por qué no quiere acompañar a las víctimas de Urda, pero sí fue a la misa de la Sagrada Familia", ha añadido.

El alcalde ha ido más allá y ha considerado que la decisión del presidente refleja una "falta de sensibilidad, falta de cariño y la falta de empatía" con las familias de las víctimas. "Que diga 'no quiero ir', pero que al menos no nos mienta, que al menos no esté diciéndonos que él no va a funerales o no va a misas, porque le vimos en la misa del Papa y le hemos visto en funerales", ha insistido.

De hecho, cabe recordar que Sánchez sí ha asistido a otros funerales católicos, como el de Montserrat Caballé en 2018, el del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli en enero de 2022 o el del expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara en octubre de 2025.

La ceremonia tendrá lugar esta martes a las 19:00 horas en la Catedral de Toledo y estará presidida por el arzobispo Francisco Cerro Chaves. Aunque no es un funeral de Estado, la ceremonia tiene un marcado carácter institucional y contará con la presencia de los Reyes, Felipe VI y Letizia. Del Ejecutivo, sí acudirán cinco ministros, entre ellos el ahora titular de Transportes, Carlos Cuerpo, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Una cosa es que no tenga la empatía y otra cosa es que tampoco tenga la decencia y la dignidad de decirle a las víctimas 'no quiero estar con vosotros, no quiero acompañaros, no lo considero oportuno', y ya está, se acabó, pero que no nos mienta", ha terminado Almeida.