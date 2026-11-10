Así se vivió la mañana de caos absoluto en Atocha por la huelga de maquinistas: "¿Cómo puedo ir a recoger a mi hija?"

Jornada complicada y de mucho caos la que se está viviendo en la estación madrileña de Atocha. Desde primera hora de la mañana, las líneas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-8 no están prestando servicio, mientras que en las C-7 y C-10 circula excepcionalmente algún tren. Se han suprimido casi el 90% de los trenes previstos dentro de los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes, que dictaminaban un 75% en hora punta y el 50% para el resto del día.

La imagen de la mañana es de viajeros permaneciendo frente a los tornos porque no se puede pasar a las vías, a la espera de que aparezca su tren. La megafonía insistía durante toda la mañana: "Recomendamos usar servicios alternativos de transporte. Rogamos disculpen las molestias".

Los usuarios llegan informados de la convocatoria, pero confiando en un funcionamiento de los servicios mínimos que no ha existido, dejando a numerosos ciudadanos sin alternativas para llegar a sus puestos de trabajo o continuar sus desplazamientos.

📢 ACTUALIZACIÓN 📢 Cercanías Madrid informa ⚠️ Con motivo de la huelga convocada por el sindicato de maquinistas SEMAF para hoy, 10 de noviembre, se están produciendo afectaciones al servicio debido al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos. 🔴 No circulan los… — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) November 10, 2026

Testimonios de la indignación en los vestíbulos

La paralización del servicio ha dejado atrapados a miles de ciudadanos con compromisos familiares y laborales. Luisa expresaba su desesperación en la estación: "¿Cómo puedo ir a recoger a mi hija si la Renfe está parada? A mí me afecta bastante, eh. Al menos un servicio mínimo…". Por su parte, Julián señalaba la desinformación del personal: "Hemos preguntado y han dicho que no sabían cuándo iba a pasar el tren".

La imposibilidad de acudir a cuidar de familiares o desplazarse a municipios de la región ha marcado la mañana. Estefanía lamentaba la situación: "Yo voy a cuidar de mi madre. Ese es el problema, que tengo que llamar ahora a mi familia para que vayan". En la misma línea, otro viajero con destino al este de la Comunidad explicaba: "Bueno, es un poco molesto porque yo, por ejemplo, voy a Alcalá y no hay otra, no hay mucho más transporte hacia Alcalá de Henares, que tampoco es tan lejos y un poco mal comunicado. Entonces hemos preguntado por los servicios mínimos y dicen que no saben. No sabemos porque los maquinistas no vienen y entonces pues no se sabe".

Las gestiones académicas también han quedado interrumpidas, como relataba Belén: "Necesito solicitar un certificado a la universidad. No tengo otra opción porque el tramo es muy largo".

Es además un día de intensa lluvia en la capital, con muchos atascos, y la búsqueda de alternativas como taxi o VTC no está siendo una opción para muchos por los precios elevados. Carmen criticaba la falta de respuesta oficial: "No va a pasar ninguno, ningún tren y que nada, que busquemos otra manera de ir a trabajar, pero que no, que están en huelga, que lo sienten mucho, que no van a poder abrir ninguno y que solo hay los que van para el norte, los que van para el sur de Madrid no va ninguno. Que vayas a Plaza Elíptica, lo han dicho, a coger un autobús, pagaré un taxi, es lo que hay. La alternativa es a gastar dinero de bolsillo, a ver cómo solucionamos ir hasta el trabajo y jodernos el día".

Otro de los afectados por las demoras relataba el impacto del bloqueo: "Afecta mental y físicamente. Yo por lo menos ya tengo una hora esperando y todavía no nos dicen absolutamente nada". Esta usuaria denuncia que están pidiendo hasta 70 euros por un trayecto de apenas 20 kilómetros.

Denuncia de Renfe y paros del Semaf

Renfe ha denunciado el incumplimiento de las garantías de servicios mínimos establecidos por Transportes y ha habilitado en su página web un sistema de justificantes para los viajeros a la vista del bloqueo en el servicio.

La convocatoria del Semaf, que tiene entre medias la jornada de huelga general de mañana miércoles, está dirigida a todo el personal de conducción del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria. La huelga de este martes concluye a las 23:59 horas, mientras que la del jueves tendrá lugar en tres franjas horarias: de 06:20 a 09:20 horas, de 14:20 a 17:20 horas y de 21:20 a 23:20 horas.

En los servicios de Media Distancia, el Ministerio ha fijado una media del 65% de la circulación habitual. Para los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), el porcentaje es del 72%, mientras que para el transporte de mercancías se ha establecido un mínimo del 20%. Renfe ha publicado dos listados para los días 10 y 12 para consultar la circulación de los servicios públicos y comerciales.