Ayuso: "Aguanté un minuto y medio la entrevista de Broncano a Abascal de la vergüenza que me daba"

La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene claro que la entrevista que David Broncano realizó este lunes en La Revuelta a Santiago Abascal responde a una estrategia diseñada en La Moncloa que busca perjudicar al PP a costa de inflar a Vox y así tratar de impulsar al PSOE y situarlo el 29 de noviembre como fuerza más votada.

"La aguanté minuto y medio de la vergüenza que me estaba dando", dijo en una entrevista concedida a Espejo Público, en Antena 3, sobre la charla que presentador y entrevistado mantuvieron en TVE. "Me estaba poniendo nerviosa todo el trasfondo que hay en esa entrevista", que no es otra cosa que hacer que Alberto Núñez Feijóo, "que es el líder de la oposición y siempre gana las elecciones, baje". "¿Cómo? Dividiendo a PP y Vox", argumentó Isabel Díaz Ayuso. "Intentaron de esa manera volver a alimentar esa división PP-Vox, para luego demonizar a Vox y, después, decir que el PP no tiene con quién pactar".

En este punto, Ayuso recordó que Sánchez buscara eludir el cara a cara con Feijóo en Telecinco buscando debates en los que también participe Abascal. "A ver si de una vez España se entera de la farsa que está haciendo Sánchez", que no es otra cosa que intentar que cale en la opinión pública que el PP no puede pactar con Vox, "porque la estrategia en realidad, como toda la vida, va de PP y PSOE y que el PP baje".

La presidenta también se detuvo en el presentador del que dijo le da toda la "vergüenza". Primero por sus "titubeos", después porque se dedicó a hacer "mítines" en vez de preguntar y después por afirmar que el suyo es un "programa de izquierdas". "¿Perdóname? Una cosa es que tú seas de izquierdas, fenomenal; otra cosa es que lleves a gente de izquierdas, fenomenal también. Pero es que estás en la pública, que te lo pagan también los que no son de izquierdas. Es decir, en la televisión pública tú no puedes vender que tienes un programa de izquierdas", aseveró. "¿De qué vas? O sea, ¿cómo son de totalitarios? ¿Cómo se creen que son mejores personas? ¿Y con qué superioridad moral nos han tratado?", lanzó.

Tras mostrar un fragmento de la entrevista, Susanna Griso preguntó a Ayuso: "Ayer claramente Abascal cortó orejas y rabo y mi pregunta es, ¿cree que efectivamente Radio Televisión Española se plegó a las condiciones que ponía Vox de ponerle en público afín para que saliese a hombros de esa entrevista, para dividir precisamente el voto de centro-derecha y acotar el espacio del Partido Popular?" La presidenta respondió: "No ocurre nada en esa cadena que no controle directamente Pedro Sánchez".

En definitiva, para la presidenta la entrevista fue un error. "Yo creo que Abascal y Feijóo en este momento no tienen que entrar en señuelos y trampas. No es bueno tener que alimentar esto porque blanqueas al final una televisión que está secuestrada directamente por el gobierno y entonces vas a sus trampas constantemente".