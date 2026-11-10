Cercanías Madrid denuncia un "incumplimiento de los servicios mínimos establecidos": cinco líneas paralizadas

Los trenes de las líneas C-2, C-3, C-4, C-5 y C-8 de Cercanías Madrid no están prestando servicio, mientras que en otras tres conexiones apenas circulan convoyes de forma puntual por la huelga de maquinistas convocada este martes.

La situación también afecta a las líneas C-1, C-7 y C-10, donde, según ha informado Renfe a través de sus redes sociales, "excepcionalmente, circula algún tren puntual". Desde Cercanías Madrid atribuyen las incidencias al "incumplimiento de los servicios mínimos establecidos" y recomiendan a los viajeros buscar "medios alternativos" de transporte y consultar los canales oficiales para conocer cualquier actualización.

📢 ACTUALIZACIÓN 📢 Cercanías Madrid informa ⚠️ Con motivo de la huelga convocada por el sindicato de maquinistas SEMAF para hoy, 10 de noviembre, se están produciendo afectaciones al servicio debido al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos. 🔴 No circulan los… — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) November 10, 2026

Detrás de los problemas de circulación está el paro convocado por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), que reclama al Ministerio de Transportes y a las principales empresas y organismos públicos del sector "el cumplimiento de los acuerdos de seguridad ferroviaria", especialmente tras los graves accidentes de Urda y Adamuz.

Para esta jornada, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible había fijado unos servicios mínimos del 75% durante las horas punta y del 50% en el resto del día. En concreto, las franjas con mayor cobertura están establecidas entre las 6:00 y las 9:00 horas, de 13:30 a 15:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas. Fuera de esos horarios, la previsión era que circulase la mitad de los trenes habituales.