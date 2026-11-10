Cómo visitar desde dentro la restauración de la Fuente de Cibeles

El Ayuntamiento de Madrid abre este martes las reservas para una nueva edición de 'Abierto por restauración', una iniciativa que permitirá a más de 3.600 ciudadanos conocer desde dentro los trabajos que se están realizando en uno de los monumentos más reconocibles de la capital: la Fuente de Cibeles.

Las visitas arrancarán este viernes y se prolongarán hasta el 13 de diciembre. Quienes quieran participar pueden solicitar su plaza desde las 10:00 horas de este martes a través de la página web abiertoporestauracion.reservaspatrimonio.es. Los recorridos estarán guiados por especialistas en patrimonio cultural, que explicarán cómo se está desarrollando la intervención y qué criterios se siguen para conservar el conjunto monumental.

Además, los visitantes podrán conocer de primera mano la metodología empleada en su restauración y los detalles técnicos de un proceso que habitualmente queda fuera de la vista del público. Los trabajos cuentan con el apoyo de L'Oréal Groupe España.

Esta es la segunda campaña de visitas que organiza el Consistorio en torno a la fuente. Cuando termine el año, Madrid habrá ofrecido más de 6.300 plazas para acercar a los ciudadanos a las labores de recuperación de este monumento.

La historia de Cibeles se remonta a 1777, cuando el arquitecto Ventura Rodríguez diseñó la fuente como parte del proyecto del nuevo Salón del Prado. El conjunto representa a la diosa sobre un carro tirado por dos leones y su ejecución contó con la participación de tres artistas: Francisco Gutiérrez, responsable de la figura de la diosa y las ruedas del carro; Roberto Michel, autor de los leones; y Miguel Ximénez, encargado de las cenefas decorativas.

La iniciativa 'Abierto por restauración' busca precisamente acercar al público este tipo de intervenciones, permitiendo conocer cómo se trabaja en la conservación de los monumentos y bienes patrimoniales de la ciudad. En esta edición, el programa cuenta con el patrocinio del Foro por Madrid.