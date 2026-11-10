Cortan la unión de la A-5 y la M-30 durante 43 días por las obras del soterramiento

La conexión directa entre la A-5 y la M-30 quedará completamente interrumpida. Desde este martes, 10 de noviembre, y hasta el próximo 23 de diciembre, el tráfico que enlaza la autovía con los subterráneos se verá afectado en ambos sentidos durante un periodo continuado de 43 días de corte, motivado por los últimos trabajos de conexión de las infraestructuras.

A pesar del cierre de este enlace clave, se mantendrá la circulación en superficie por el tramo en obras de la autovía con dos carriles por sentido. No obstante, quedará anulada la transición directa hacia las galerías de la vía de circunvalación, lo que obligará a los conductores a utilizar itinerarios alternativos como el paseo de Extremadura o desviarse por las arterias de gran capacidad M-40, M-45, M-50 y R-5.

Para paliar los previsibles atascos en los accesos a la capital, el consistorio madrileño ha puesto en marcha un plan especial de movilidad coordinado con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). Este dispositivo incrementará notablemente la oferta de transporte público mediante una subida escalonada de servicios urbanos e interurbanos.

En una primera fase, la Empresa Municipal de Transportes elevará hasta un 15,4% la dotación en cinco líneas clave -31, 36, 39, 138 y 158- en jornadas laborables. A partir del 27 de noviembre, fecha que coincide con el inicio de las compras y desplazamientos navideños, el refuerzo de la EMT alcanzará el 25%, extendiéndose también a fines de semana y festivos, además de contar con reservas para rutas nocturnas.

Por su parte, Metro dispondrá de toda la dotación en las líneas 3 y 10, previendo trenes suplementarios desde Puerta del Sur. Paralelamente, el consistorio continúa esperando que Renfe confirme el refuerzo en el tramo de Cercanías de la C-5, operativo que coincidirá con labores de ADIF en el ramal Atocha-Humanes.

Esta compleja intervención permitirá culminar el tramo de 172 metros que une ambas galerías, demoler la rampa provisional y ubicar 128 vigas prefabricadas de la cubierta final. El objetivo de este ambicioso proyecto es trasladar al subsuelo el 90% de los 80.000 vehículos diarios, dando paso en superficie al futuro Paseo Verde del Suroeste.