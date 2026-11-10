Diecisiete detenidos tras una batalla campal en una discoteca de Aluche

Una violenta pelea multitudinaria ocurrida durante la madrugada del domingo en una conocida discoteca situada en el barrio de Aluche -en el distrito de Latina- se saldó con un balance de diecisiete personas detenidas por parte de la Policía Nacional y varios heridos. De acuerdo con las fuentes policiales, el origen de la disputa se produjo cuando un hombre tocó el trasero a una mujer en el interior del local, situado en la calle Maqueda.

Este hecho provocó un enfrentamiento que rápidamente derivó en una trifulca de unas veinticinco personas, donde se llegaron a lanzar botellas de cristal, así como mobiliario de la propia discoteca. Algunos de los implicados llegaron incluso a salir del establecimiento para continuar con su pelea en la calle.

Tras recibir el aviso, sobre las 3:00 horas llegaron efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Comisaría de Policía Nacional de Latina, según informaciones del diario El Mundo.

El operativo policial concluyó con catorce individuos arrestados por un presunto delito de riña tumultuaria y otros tres acusados de aprovechar la confusión y el pánico reinantes para robar teléfonos móviles.

Por su parte, el dispositivo de Samur-Protección Civil atendió a diversas personas con contusiones, cortes faciales y brechas en la cabeza como consecuencia del impacto de los objetos arrojados. Tres de los heridos requirieron traslado a centros hospitalarios custodiados por los propios agentes, aunque ninguno de ellos presentaba lesiones de gravedad.