La extrema izquierda prepara las calles para la huelga del 11-N con talleres de "agitación y protesta"

El Movimiento Antirrepresivo de Madrid ha convocado talleres de "agitación y protesta" en el marco del ciclo Octubre Antirrepresivo y las Jornadas Antifascistas de Madrid con la mirada puesta en la huelga general del 11 de noviembre. Las jornadas incluyen actividades dedicadas a la vestimenta para las movilizaciones, la resistencia no violenta y el grafiti.

La convocatoria cuenta con la participación del Movimiento Antirrepresivo de Madrid, la Asamblea Antimilitarista de Madrid y la Coordinadora Antifascista de Madrid. Tanto Coordinadora Antifascista de Madrid como Movimiento Antirrepresivo de Madrid ya participaron en los disturbios ocurridos la pasada semana tras el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol.

En el programa se incluyen tres actividades diferenciadas. La primera, titulada "Ropa para la revuelta", aparece ilustrada con manifestantes que llevan capuchas, gorras y pañuelos para cubrirse el rostro.

La segunda actividad está dedicada a la "Resistencia no violenta" y la organiza la Asamblea Antimilitarista de Madrid. En este caso, instruyen a los militantes a repeler las actuaciones policiales, por ejemplo, realizando sentadas o formando bloques cuando la policía les somete a cargas.

🔥Seguimos con la formación para la lucha. 📌El próximo sábado, en @La_Enre talleres para pasar a la acción de forma segura. ‼️Ante los tiempos de resistencia y lucha, preparémonos para llenar las calles. pic.twitter.com/SiWSbeO716 — Movimiento Antirrepresivo De Madrid (@AntirrepreMad) October 18, 2026

El programa se completa con un taller de grafiti. La imagen que lo acompaña muestra a una persona pintando la consigna "Libertad presos políticos". Según dicen, "para luchar por nuestros derechos es fundamental que nos formemos contra la represión y que nos organicemos de forma independiente".

Una agenda de formación vinculada a la protesta

El Movimiento Antirrepresivo de Madrid ha compartido además materiales elaborados por el Comité Unitario de Huelga General de Vallekas. Se trata de dos infografías con instrucciones dirigidas tanto a quienes presencian una detención como a las personas arrestadas.

La guía recomienda recopilar información sobre el arresto, localizar testigos y facilitar el contacto con un abogado. También recoge indicaciones sobre el derecho a guardar silencio, recibir asistencia médica y mantener una entrevista privada con el letrado.

💥 Han detenido a alguien o estoy siendo detenidx. Desde el Comité Unitario de Huelga General de Vk hemos preparado esta breve guía con alguna de las cuestiones principales que debemos enfrentar cuando ocurre una detención en el marco de un acto o acción política. pic.twitter.com/5a2peVDYtC — Movimiento Antirrepresivo De Madrid (@AntirrepreMad) November 4, 2026

El documento explica igualmente las distintas posibilidades después de pasar por comisaría y ante el juzgado, incluida la libertad con medidas cautelares o la prisión preventiva.

Los promotores presentan estas actividades como parte de su apuesta por la formación y la organización colectiva frente a lo que consideran situaciones de represión. El lema que acompaña algunas de sus publicaciones insiste en la necesidad de "pasar a la acción" y prepararse para llenar las calles.