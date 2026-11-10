Madrid dará 4.000 euros de ayuda para terapias a niños con discapacidad hasta los 12 años

La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para ampliar las ayudas destinadas a menores con discapacidad o dependencia reconocida que necesiten continuar sus tratamientos después de los seis años y hasta cumplir los 12. La previsión del Gobierno regional es que puedan comenzar a concederse durante el primer trimestre de 2027.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha abierto este martes la consulta pública de la modificación normativa que permitirá regular estas subvenciones. Una de las principales novedades es que las familias podrán acceder a ellas directamente a través de los centros especializados de tratamiento, sin necesidad de realizar trámites administrativos.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la CAM, Ana Dávila, ha explicado los detalles de la iniciativa durante una visita al Centro de Atención Temprana EDAI Retiro, situado en Madrid y especializado en atención temprana, neurodesarrollo y salud mental infantojuvenil.

Las nuevas ayudas podrán alcanzar los 4.000 euros anuales por menor y están dirigidas a niños que, pese a haber superado los seis años —edad hasta la que se extiende actualmente el servicio público—, necesiten mantener sus terapias hasta los 12. La medida contará con una inversión anual de 10 millones de euros y se calcula que llegará a cerca de 2.500 menores madrileños.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, con una niña. | Fuente: Comunidad de Madrid

Para facilitar el acceso a estas subvenciones, el Ejecutivo autonómico canalizará los fondos mediante las entidades especializadas en Atención Temprana que prestan los tratamientos. De esta forma, serán los propios centros los que gestionen las ayudas, evitando que las familias tengan que ocuparse de los procedimientos administrativos.

Más plazas en la red pública de Atención Temprana

La ampliación de las ayudas se enmarca en el refuerzo de los recursos públicos de Atención Temprana que prepara la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional prevé incorporar 600 nuevas plazas durante el próximo año, hasta alcanzar las 8.000.

De esas nuevas plazas, 200 estarán destinadas a terapias que se desarrollarán en el entorno habitual del menor. Además, se incorporarán nuevos perfiles profesionales para ampliar la atención que reciben los niños y sus familias.

Durante su visita al centro EDAI Retiro, Dávila ha conocido el funcionamiento de un recurso que dispone de 115 plazas financiadas por la Comunidad de Madrid: 110 destinadas a tratamientos y otras cinco a labores de apoyo y seguimiento. Su mantenimiento supone una inversión pública anual superior al medio millón de euros.

El equipo del centro ofrece una atención multidisciplinar que incluye logopedia, estimulación temprana, psicomotricidad, fisioterapia, psicoterapia y apoyo emocional.