Madrid, en aviso amarillo por la borrasca Charles: lluvias y vendavales en el día de la huelga

La llegada de la borrasca Charles pondrá este miércoles, 11 de noviembre, a la Comunidad de Madrid bajo aviso amarillo por lluvias y fuertes vientos. El episodio de inestabilidad coincidirá, además, con la jornada de huelga general y las movilizaciones convocadas en la región, lo que podría complicar los desplazamientos y las actividades al aire libre.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado sus avisos ante un temporal que dejará precipitaciones intensas y rachas de viento que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora en la Sierra de Madrid. En la zona Metropolitana y del Henares, así como en las comarcas del Sur, Vegas y Oeste, las rachas podrán llegar a los 70 kilómetros por hora.

La lluvia será una de las principales protagonistas de la jornada. A partir de las 15:00 horas y hasta la medianoche, la Aemet mantiene el aviso amarillo por precipitaciones que podrían acumular hasta 15 milímetros en apenas una hora en la Sierra y la zona Metropolitana y Henares. El extremo occidental de las comarcas del Sur, Vegas y Oeste también estará afectado por este episodio, aunque con una probabilidad menor.

A este aviso se suma la continuidad de las precipitaciones acumuladas desde el martes. En la Sierra de Madrid permanecerá activa la alerta por acumulaciones de hasta 40 milímetros en 12 horas, un episodio que podría dejar cantidades especialmente elevadas en las zonas de mayor altitud, donde los acumulados totales podrían aproximarse a los 200 milímetros.

El viento golpeará con más fuerza durante la tarde

La situación meteorológica empeorará a medida que avance el miércoles. A partir de las 18:00 horas y hasta las 23:59, toda la Comunidad de Madrid estará bajo aviso amarillo por fuertes rachas de viento de componente suroeste.

La Sierra será la zona más castigada por este fenómeno, con rachas que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora. En el resto de las áreas afectadas, entre ellas la Metropolitana y el Henares, el Sur, las Vegas y el Oeste, se esperan velocidades máximas de hasta 70 kilómetros por hora.

Desde Emergencias Madrid también han advertido de este episodio de meteorología adversa. El organismo ha recordado que la zona Metropolitana estará bajo aviso amarillo desde las 15:00 horas del miércoles por lluvia y rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

🟡⚠️ Aviso amarillo de @AEMET_Madrid para mañana miércoles por #lluvia y #viento. 🗓️Miércoles 11 de noviembre.

🕔 A partir de las 15h.

📍Zona Metropolitana.

🌧️💨Por lluvia y rachas de viento de hasta 70km/h.#FMA https://t.co/2VhvVul7HH — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 10, 2026

La borrasca Charles complica la jornada de huelga general

El temporal llegará en una jornada especialmente complicada para la movilidad en la región. La borrasca Charles tomará el relevo de Bruna y dejará un episodio de lluvias abundantes, tormentas y fuertes rachas de viento en distintos puntos de España.

Según las previsiones de la Aemet, el miércoles podría convertirse en el día más adverso de este episodio meteorológico, que afectará especialmente al oeste, el centro y el sur de la Península. La llegada de una masa de aire cálido y húmedo de origen tropical favorecerá las precipitaciones generalizadas, con acumulaciones especialmente importantes en zonas montañosas.

En Madrid, la coincidencia del temporal con la huelga general del 11 de noviembre y las manifestaciones previstas podría dificultar los desplazamientos de quienes tengan previsto acudir a las movilizaciones.

10/11 11:30 AVISOS HOY Y MAÑANA | Comunidad de Madrid: lluvias y vientos. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/wtnxfrPjIy pic.twitter.com/yom96ryRA3 — AEMET_Madrid (@AEMET_Madrid) November 10, 2026

Ante esta situación, se recomienda extremar las precauciones, especialmente durante los trayectos por carretera y a pie. También conviene evitar el paso bajo árboles y cornisas y asegurar los objetos que puedan desplazarse o caer desde balcones y terrazas.

La Aemet aconseja seguir la evolución de los avisos meteorológicos ante posibles cambios en la intensidad y distribución de las precipitaciones y del viento.