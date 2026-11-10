Vuelve el pánico en Madrid: los comercios del centro se blindan ante los piquetes de la huelga general

Diversos comercios del centro de Madrid se preparan, desde esta noche, ante la posible violencia que puedan llevar a cabo los piquetes que forman parte de la huelga general que arranca este miércoles. Desde el denominado Sindicato de Inquilinas de Madrid han advertido además de que las protestas comenzarán a medianoche. Por otro lado, un piquete vinculado a esta organización ha tomado por asalto la sede de la empresa Alquiler Seguro.

En la madrileña calle de Fuencarral, una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad, muchos establecimientos han decidido blindarse con tablones de madera, tal y como ocurrió con las convocatorias del fin de semana de la festividad de Todos los Santos, cuando llamaron a ejercer disturbios similares a los de Barcelona.

🔴 Los comercios del centro de Madrid se blindan con tablones de madera ante el temor a actos vandálicos por la huelga, que comienza en unas horas. pic.twitter.com/bjl1LSzxys — Libertad Digital (@libertaddigital) November 10, 2026

Diversas tiendas, como H&M, Guess, Mango, Desigual o Pandora, entre otras, han decidido instalar tablones de madera para impedir actos vandálicos. Hace tan solo unas semanas, en ciudades como París o Milán se vieron escenas de saqueos, incendios y cargas policiales. Valeria Racu, una de las cabecillas del Sindicato de Inquilinas, ha publicado un vídeo en diversas redes sociales en las que adelanta que habrá "piquetes cierra comercios" contra terrazas "y esas grandes cadenas y multinacionales que se lucran a nuestra costa". La situación en las zonas comerciales se ha vuelto tensa y los empresarios han optado por prevenir dadas las circunstancias y la violencia con la que actúan estos grupos que, por otra parte, han admitido que impedirán trabajar libremente a quienes no deseen formar parte de la huelga.

Por su parte, el vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha advertido en esRadio que la huelga se ha convertido en una excusa para "el piquetismo más salvaje". Asimismo, ha asegurado que "vamos a exigir responsabilidades penales, patrimoniales y políticas en caso de vandalismo en los negocios autónomos".

Así, ante el miedo que genera, la huelga general, cuyas movilizaciones, como han señalado tanto desde el Gobierno de Pedro Sánchez como los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, son de carácter político y no laboral, se ha convertido en una amenaza para trabajadores, empresarios y autónomos.

En Libertad Digital hemos advertido de que la convocatoria de la Huelga General ante del arranque de la campaña electoral es una decisión desesperada de los sindicatos. Se ha convertido, pues, en una huelga de carácter electoral en la que sus organizadores han defendido, incluso, que los piquetes están por encima del derecho de los trabajadores a acudir a sus puestos de trabajo si lo consideran.