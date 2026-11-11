Madrid, en máxima alerta, activa su plan especial por la borrasca Charles ante acumulaciones de 60l/m² en la sierra

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) ha decretado a las 19:17 horas de este miércoles la puesta en marcha del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCAM) en su fase de preemergencia. La medida llega impulsada por el empeoramiento generalizado del tiempo en la región, que se encuentra bajo los avisos amarillos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tanto por precipitaciones intensas como por fuertes rachas de viento.

Los pronósticos meteorológicos manejados por los servicios de emergencia apuntan a acumulados de agua significativos, que podrán alcanzar los 60 litros por metro cuadrado en la zona de la Sierra y los 40 litros en el resto del territorio madrileño, con registros puntuales de hasta 15 litros en apenas una hora. En paralelo, el viento soplará con fuerza, con picos que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora. Esta alerta amarilla por precipitaciones permanecerá activa hasta la medianoche de este miércoles, mientras que el riesgo por viento se prolongará hasta las 3:00 de la madrugada del jueves.

🚨 Activado el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones #INUNCAM26 en fase de Preemergencia. ⛈️ Debido a las lluvias y al viento que se está registrando en la @ComunidadMadrid, desde la #ASEM112 pedimos mucha prudencia, especialmente en los… pic.twitter.com/4GeaLKSzw3 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) November 11, 2026

Esta activación institucional culmina una jornada ya marcada por las restricciones y la precaución en la capital. Cabe recordar que, desde primera hora del día, el Ayuntamiento de Madrid había ordenado el cierre a mediodía de El Retiro y otros cinco parques históricos debido a las primeras rachas de viento, un escenario que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, instaba a los ciudadanos a afrontar limitando los desplazamientos innecesarios ante una tarde calificada de compleja por la coincidencia del temporal con las movilizaciones de la huelga general.

Ante la evolución de los avisos, desde el servicio del 112 se reitera una serie de pautas básicas de autoprotección dirigidas a la ciudadanía. Se aconseja extremar la prudencia al volante adaptando la velocidad y la atención a las condiciones de la calzada, asegurar o retirar de balcones y terrazas macetas, muebles u objetos susceptibles de precipitarse a la vía pública, y evitar el tránsito por zonas arboladas. Las autoridades recuerdan seguir de cerca la evolución oficial de la situación y utilizar el teléfono 112 ante casos de emergencia.