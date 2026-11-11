Almeida dicta sentencia sobre la huelga: "Un petardazo serio de los sindicatos y Pedro Sánchez"

Ante las cada vez mayores evidencias del pinchazo sindical de esta atípica huelga general, en precampaña y con el apoyo manifiesto del Gobierno, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sentenciado que esta jornada ha constituido un "petardazo serio de los sindicatos y de Pedro Sánchez".

Desde la comisaría de Arganzuela, donde ha dado a conocer los datos de la unidad antigrafitis, el primer edil ha resaltado la "normalidad" de la jornada con la excepción de "incidentes" como las cargas en Mercamadrid. A juicio de Almeida, este "pinchazo" "desacredita" a los dirigentes de las principales organizaciones sindicales, Pepe Álvarez y Unai Sordo, con una "huelga política" ante la que "los trabajadores no han picado".

"En relación con la huelga general en la ciudad de Madrid yo diría dos cosas. Una, normalidad, dos, petardazo", ha valorado Almeida ante los periodistas. En primer lugar, "la normalidad de una ciudad que sigue funcionando porque no se han visto afectados los servicios por parte de esta huelga: los comercios están abiertos, los servicios públicos están funcionando, vamos, que no parece huelga".

Y sobre el "petardazo", ha considerado que Sánchez "aquí tiene una buena prueba de la movilización del electorado progresista". Ante una oportunidad como la huelga general, a apenas dos semanas de las elecciones generales, "petardazo que han pegado".

En su opinión, es algo que ocurre porque "no es una huelga general sino una huelga política. Esto no es una huelga contra el Gobierno sino contra la oposición y los trabajadores no han caído ni han picado en esta cuestión".

El regidor se ha apoyado en datos, por ejemplo, en el tráfico en Madrid, "inferior en un 13% a un día tipo medio", a lo que habría que añadir el teletrabajo porque "hay mucha gente que está trabajando en casa y ha preferido no desplazarse en un día de huelga".

A eso le ha sumado la disminución de la entrada de vehículos en Mercamadrid en un 3,7% y "a pesar de los piquetes violentos que han intentado impedir el acceso de los vehículos". "Y la EMT funciona con total normalidad habiéndose incorporado la mayoría de los trabajadores", ha indicado. La conclusión que extrae es que está siendo "un petardazo importante porque pretendían una movilización de cara a las elecciones de dentro de dos semanas y parece que esa movilización, salvo en la imaginación de algunos, realmente no se está produciendo".

Los datos se han registrado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid modificara ayer los servicios mínimos de la Comunidad de Madrid establecidos y los sustituyera por los previstos en la huelga de 2012, es decir, un 20% del servicio en las líneas concurrentes con la red de Metro y un 30% en la red específica de EMT, en vez del 40 y 50% respectivamente.

"Ridículo" de Pepe Álvarez y Unai Sordo

Almeida también ha pedido la dimisión de Pepe Álvarez y Unai Sordo, a los que ha pedido "una reflexión sobre el papel que les corresponde en un Estado social y democrático de Derecho, que no es el de ser la emanación de un partido político sino la representación de los trabajadores".

"Y yo, si fuera Pepe Álvarez o Unai Sordo, no tendría hoy motivos para celebrar absolutamente nada sino para estar seriamente preocupados porque los dos principales sindicatos de este país, después de haber calentado la huelga como la han calentado, hayan conseguido unos resultados tan ridículos", ha asegurado.

La línea de reflexión a abrir por los sindicalistas tendría que acabar, en palabras de Almeida, en "presentar su dimisión dado que cuando uno convoca una huelga de estas características, y lo hace con la motivación que lo han hecho, pero pega el petardazo que ha pegado, a lo mejor alguna responsabilidad tendrán que asumir".

El alcalde también se ha referido a la furibunda respuesta de los sindicatos a las críticas de Isabel Díaz Ayuso. Para Almeida, Sordo y Álvarez optan por "agarrarse a un clavo ardiendo": "Si la huelga general hubiese sido un éxito, si tuvieran algo de lo que presumir, no estarían hablando de lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid sino de cómo estarían las calles". Según ha insistido Almeida, la ciudad respira con "normalidad" y ha celebrado el "grandísimo trabajo para garantizar el derecho de huelga pero también para garantizar el derecho a trabajar de todo aquel que quisiera hoy ir a su trabajo" de Policía Nacional y municipal.